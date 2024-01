Nel caso in cui l’Inter nel prossimo turno di Serie A dovesse battere il Verona si laureerebbe ‘Campione d’inverno’ senza dover attendere il risultato della Juventus: l'ultimo turno di campionato insomma si prospetta parecchio ghiotto per i nerazzurri, che però per l'incontro casalingo che chiuderà il girone d'andata rischiano di dover rinunciare ad Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco, quest’ultimo fresco di rinnovo fino al 2027.

Hakan Calhanoglu alle prese con l’influenza: ottimismo per Inter-Verona

Al fine di approcciare al meglio alla sfida contro il Verona dopo il passo falso della scorsa giornata di Serie A, Simone Inzaghi dovrà disegnare la formazione tenendo conto del necessario dosaggio di forze.

In tal senso, è impossibile non valutare con attenzione le condizioni di alcuni uomini chiave dello scacchiere dell’Inter, non proprio al massimo della forma. Uno su tutti Hakan Calhanoglu che ha lasciato in anticipo la seduta di allenamento odierna a causa della febbre. L’impressione è che non sia nulla di preoccupante ma non è detto che sia arruolabile dal primo minuto per il match contro gli uomini di Baroni.

Federico Dimarco ancora fermo ai box: recupero difficile verso Verona

Discorso diverso per Federico Dimarco rispetto a quanto segnalato per Hakan Calhanoglu. Il terzino sinistro deve ancora smaltire l’infortunio muscolare rimediato prima della sfida contro il Lecce. Lo staff dell’Inter pare voglia vederci chiaro e procedere con cautela in vista anche della Supercoppa Italiana ormai imminente.

E’ dunque lecito credere che l’esterno difensivo sarà risparmiato per la prossima giornata di Serie A con Carlos Augusto al suo posto.

Inter-Verona, le possibili alternative di Simone Inzaghi

Nel caso in cui Hakan Calhanoglu non dovesse recuperare, potrebbe scaldare i motori Davide Frattesi. L’ex Sassuolo non ha avuto un ampio minutaggio fino ad ora a causa di una concorrenza serrata a centrocampo, le condizioni del turco potrebbero così determinare il suo ingresso dal ‘1 per la prossima giornata di Serie A con spostamento al centro di Mxit'aryan.

Il sostituto naturale del calciatore turco sarebbe comunque Asllani, con Barella e sempre l'armeno ai lati.

Meno dubbi sulla corsia di sinistra laddove per ovviare all’eventuale assenza di Federico Dimarco si ricorrerà a Carlos Augusto già visto contro il Genoa. Anche Lautaro Martinez non è al meglio: l'argentino sembra aver recuperato dall'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime due gare ma non è detto che parta dal primo minuto: al suo posto pronto nel caso Arnautovic.