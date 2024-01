Il centrocampista Fabio Miretti in questa finestra di Calciomercato di gennaio potrebbe essere ceduto in prestito dalla Juventus per avere la possibilità di giocare con maggiore continuità rispetto all'ultimo periodo. Sul centrocampista bianconero ci sarebbe l'interesse di diversi club italiani, come Salernitana, Udinese e Monza

Miretti nel mirino di Monza, Udinese e Salernitana

Oltre alla Salernitana, che già nella scorsa sessione estiva di calciomercato aveva provato ad intavolare una trattativa per il centrocampista dell'Under 20 italiana, anche altre società italiane sarebbero sulle tracce del classe 2003.

Ad esempio l'Udinese avrebbe mostrato un interesse concreto per Miretti. Molto gira attorno all'eventuale cessione di Lazar Samardzic, obiettivo di mercato del Napoli. In caso di vendita da parte del talento tedesco, il club friulano potrebbe puntare su Miretti per completare la mediana a disposizione di Cioffi. Inoltre anche il Monza di Raffaele Palladino. Il club brianzolo sarebbe interessato anche a Samuel Iling-Junior per rinforzare le corsie esterne.

L'eventuale cessione in prestito di Miretti aprirebbe le porte all'arrivo di un nuovo centrocampista alla Juve, con Pierre-Emile Hojbjerg che resta uno degli obiettivi primari, anche se il Tottenham continua a chiedere una cifra attorno ai 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, mentre la società bianconera preferirebbe un elemento in prestito.

L'alternativa al mediano danese può essere Thomas Partey che potrebbe lasciare l'Arsenal in prestito.

Juve, il punto sugli obiettivi per l'estate: da Djalò a Felipe Anderson

Intanto la Juventus inizia a programmare anche la prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare la retroguardia e l'attacco.

Per la difesa, visto il probabile addio a parametro zero a giugno di Alex Sandro, la Vecchia Signora valuta diversi profili. Oltre ad Alessandro Buongiorno del Torino, resta in piedi la pista che porta a Thiago Djalò, centrale portoghese che è pronto a liberarsi a parametro zero del Lille: per lui bisogna però battere la concorrenza dell'Inter.

Infine, per il reparto offensivo resta viva l'ipotesi che porta a Felipe Anderson che può lasciare la Lazio in estate. Il suo rinnovo contrattuale infatti non pare imminente e per questo il brasiliano potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno.