Dopo una prima parte di stagione con poco minutaggio e poco spazio, Marco Pellegrino (sceso in campo solo contro il Napoli in campionato) e Davide Bartesaghi (5 presenze in Serie A, una in Coppa Italia e una in Champions League) sarebbero in procinto di esser ceduti in prestito in questi ultimi giorni di mercato per accumulare minuti ed esperienza altrove.

Il Milan punta molto sui due profili e la dirigenza sa che in certi momenti di carriera è opportuno giocare per crescere e acquisire fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

Le possibili destinazioni per Pellegrino e Bartesaghi

Le opzioni di trasferimento non mancano per i due giocatori. Marco Pellegrino, difensore centrale classe 2002, avrebbe attirato l'interesse di club come Almeria, Werder Brema e Anderlecht oltre a quello dell'Hellas Verona in Serie A.

Il terzino classe 2005 Davide Bartesaghi è invece stato accostato a Monza, Frosinone e Losanna, emersa come una potenziale destinazione nelle ultime ore. In Svizzera Bartesaghi troverebbe anche un altro italiano, Simone Pafundi, che da qualche settimana si è trasferito in territorio elvetico sempre attraverso la formula del prestito.

Le doti di Davide Bartesaghi e Marco Pellegrino

Davide Bartesaghi è un promettente terzino di piede mancino.

Le sue principali caratteristiche sono la velocità e la fisicità: con i suoi 193 centimetri, spicca anche per l'eccellente tempismo nei duelli aerei. Possiede una tecnica di base solida e si distingue come un abile esecutore nei calci piazzati.

Marco Pellegrino è un difensore centrale argentino dotato di una buona fisicità che riesce a sfruttare uno stile di gioco tipicamente sudamericano, caratterizzato da muscoli e aggressività.

Il Milan del futuro, i movimenti in uscita

In questa finestra di mercato invernale il Milan si è occupato soprattutto di collocare altrove quei giocatori che non riuscivano a trovare spazio nella rosa della squadra di Stefano Pioli perchè giovani e bisognosi di andare a giocare con continuità.

Le partenze, eventuali, di Bartesaghi e Pellegrino si andrebbero così ad aggiungere alle cessioni in prestito di Daniel Maldini, trequartista italiano 22enne ceduto al Monza, Luka Romero, esterno argentino con passaporto spagnolo 19enne ceduto all'Almeria, Devis Vasquez, portiere colombiano 25enne dato all'Ascoli e Bob Murphy Omoregbe, ala destra italiana 20enne, ceduta al Sestri Levante.