Una vittoria da numero 1. Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dimostrando il suo valore anche in una giornata difficile. Ha superato Etcheverry con un punteggio di 6-7(3) 6-4 6-2, in una partita in cui l’argentino ha messo in seria difficoltà Sinner per un set e mezzo, mostrando un ottimo gioco.

Nonostante il maltempo che ha costretto ad annullare tutti i match all'aperto, Sinner ha avuto la possibilità di giocare sul campo centrale coperto, e così sarà anche per Carlos Alcaraz, che sfiderà il cinese Wu. Adesso, Sinner può godersi un meritato giorno di riposo: "Domani sarà un giorno importante per me, ho bisogno di riposare e spero di essere pronto per la prossima partita", che lo vedrà affrontare il vincitore tra Ben Shelton—che l’anno scorso lo ha battuto agli ottavi—e lo spagnolo Carballes.

Le statistiche della partita

Nel primo set, l'argentino gioca in modo molto aggressivo, risultando quasi inarrestabile al servizio, con l'82% di prime e il 100% di punti vinti con la seconda. Questo mette in difficoltà anche un ribattitore esperto come Jannik Sinner. Il numero 1 riesce a salvarsi da un break nel settimo game, ma non riesce a sfruttare l'opportunità che Etcheverry gli concede poco dopo. Sinner, non al massimo della forma, ha due chance nel dodicesimo game per chiudere il set sul 7-5, ma sbaglia due rovesci e permette all'argentino di rimanere in gioco, che poi riesce a chiudere sfruttando il servizio. Si va al tie-break, dove Sinner, sempre più affaticato, perde il servizio più volte e cede 7-3.

Nel secondo set, Sinner riesce finalmente a rompere l'equilibrio, mantenendo la calma e aspettando l'occasione offerta da Etcheverry. Si porta in vantaggio 3-2, ma perde subito il servizio. Tuttavia, non si fa prendere dal panico e riconquista il servizio dell’argentino. Dopo qualche momento di tensione, anche con un rimprovero del coach Vagnozzi—"È il n.25 al mondo, sa come giocare..."—Jannik ritrova la concentrazione e riesce a mantenere il vantaggio, chiudendo il secondo set 6-4.

Il terzo set inizia dopo un lungo toilet break dell'argentino. Jannik affronta subito tre palle break, ma non riesce a sfruttarle. Poco dopo, nel terzo game, riesce a portarsi avanti 2-1 e ha due opportunità per il 4-1, ma nel sesto game si inceppa nuovamente. L’argentino continua a lottare e cerca di rientrare per tre volte, dando vita a un intenso scambio di colpi che dura 11 minuti.

Alla fine, Sinner riesce a mantenere il vantaggio e si porta sul 4-2. La situazione cambia quando Jannik riesce a strappare il servizio all'argentino e chiude il set con un punteggio di 6-2.

Sinner: ‘Ho sentito che Anna avrebbe accettato di sposarmi, è una novità anche per me’

Jannik Sinner ha ripreso a discutere del suo rapporto con Anna Kalinskaya dopo la vittoria in tre set contro l'argentino Tomás Martín Etcheverry al Masters 1000 di Shanghai. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, la tennista russa avrebbe accettato la proposta di matrimonio che Sinner le avrebbe fatto a New York, durante gli US Open.

Quando gli è stato chiesto di questo rumor, Sinner ha riso e ha risposto: “Ho sentito questa notizia ed è una novità anche per me...

Non ho fatto alcuna proposta, non è successo nulla. Ho letto ciò che è stato scritto riguardo agli US Open, ma sono notizie false. Non c'è stata nessuna di queste cose”.

In conferenza stampa, Sinner ha anche parlato del gesto carino nei confronti della giovane raccattapalle che era stata colpita durante il suo primo match: “Questi ragazzi amano ciò che fanno. Da bambino non ho mai fatto il raccattapalle perché non ero così appassionato di Tennis, ma senza di loro non so se potremmo giocare”.

“Ci forniscono un grande supporto. Quando ho visto l'espressione sul suo volto, ho capito che stava soffrendo e quindi ho voluto assicurarmi che stesse bene”.