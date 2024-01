Secondo le ultime di calciomercato, Juventus e Milan avrebbero messo lo sguardo addosso a Leonardo Spinazzola, esterno sinistro dato in uscita dalla Roma in questa sessione di trasferimenti invernale. Il club bianconero inoltre può valutare di cedere in prestito per i prossimi sei mesi Moise Kean alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La Roma vorrebbe cedere Spinazzola, la Juventus e il Milan ci pensano

Il percorso di Leonardo Spinazzola con la Roma potrebbe finire già in questa sessione di mercato invernale: l'esterno italiano in scadenza di contratto nell'estate del 2024 con i giallorossi, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la società capitolina che di conseguenza, starebbe tentando in queste settimane di piazzarlo per evitare di perderlo poi a giugno a parametro zero.

Tra le società che si sarebbero interessate a Spinazzola spunterebbero dunque i nomi di Juventus e Milan: i bianconeri cercherebbero un erede sulla fascia sinistra di Alex Sandro, mentre i rossoneri ad oggi non disporrebbero ancora di un sostituto del onnipresente Theo Hernandez.

Un'idea che come già accennato, troverebbe il consenso della Roma che a sua volta cederebbe Spinazzola per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Soldi che la società giallorossa nella persona del dimissionario general manager Thiago Pinto, potrebbe poi reinvestire in un difensore centrale e nello specifico su Caglar Soyuncu. Lo stopper turco ex Leicester ed attualmente in forza nell'Atletico Madrid, verrebbe dato in uscita sicura dal club spagnolo che se ne priverebbe per un conguaglio vicino ai 10 milioni di euro.

Juventus, in uscita ci sarebbe Moise Kean: ipotesi prestito alla Fiorentina

La Juventus dovrebbe mettere sul mercato in questa sessione invernale è Moise Kean: il centravanti italiano chiuso in bianconero dal titolare Vlahovic e dalla sua prima riserva Milik, potrebbe dunque tentare la sorte nei restanti sei mesi di campionato in una fra Monza e Fiorentina.

Nello specifico i viola, piuttosto delusi dal rendimento di Nzola, potrebbero spingere per arrivare al classe 2000 in una trattativa che ripercorrerebbe le tappe di quella fatta la scora estate per Arthur.

Come giocherebbe la Fiorentina con l'innesto di Kean e Juventus e Milan con Spinazzola

La Fiorentina con l'eventuale arrivo di Moise Kean non dovrebbe apporre particolari modifiche allo stile di gioco impostato da Vincenzo Italiano: il ventitreenne, infatti, sarebbe chiamato a lanciarsi negli spazi e dettare la profondità alla squadra o a finalizzare di testa i cross provenienti dagli abili esterni viola.

Dettami tattici ai quali Kean potrebbe adattarsi alla perfezione. Anche Juventus e Milan potrebbero rimanere cosi come sono a livello strutturale se arrivasse Spinazzola: il laterale attualmente della Roma ha infatti dimostrato di saper giocare sia in un 3-5-2 come quello utilizzato dai bianconeri sia in un 4-3-3 di stampo rossonero.