L'Inter sarebbe attualmente impegnata nella ricerca di rinforzi nel reparto offensivo, che potrebbero diventare nuovi obiettivi nel mercato di gennaio o spostarsi nella sessione estiva, e sembra aver puntato gli occhi su un nome di rilievo: Giovanni "Cholito" Simeone.

Secondo quanto riportato da 'Rai Sport', l'attaccante argentino, attualmente sotto contratto con il Napoli, potrebbe essere divenuto uno dei nuovi obiettivi per la squadra nerazzurra; l'eventuale uscita di Alexis Sanchez aprirebbe la porta a Simeone già nel mese di gennaio, anche considerando che il giocatore cercherebbe maggiore spazio per mettere in mostra il suo talento.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Giovanni Simeone dal Napoli

Il centravanti argentino, noto affettuosamente come il 'Cholito', non ha trovato il tempo di opportunità di gioco sperato nel Napoli, nonostante il cambio di allenatore da Garcia a Mazzarri, e sembrerebbe essere sempre più al di fuori del progetto partenopeo.

La mancanza di spazio in campo avrebbe spinto la dirigenza dell'Inter a valutare la possibilità di acquisire il talento di Simeone, un giocatore con una comprovata esperienza e capacità nel reparto offensivo, dove i nerazzurri sembrerebbero deficitare soprattutto nelle ultime uscite, pur rimanendo il migliore attacco della Serie A; l'eventuale trasferimento a Milano potrebbe rappresentare una nuova opportunità di rilancio per il giocatore.

La chiave per il Cholito è la cessione di Sanchez

Il futuro di Alexis Sanchez all'Inter sembra essere avvolto da incertezze, aprendo la porta a nuove opportunità nel reparto offensivo della squadra; nel caso in cui il cileno dovesse lasciare l'Inter già nel mese di gennaio, accettando una delle numerose offerte provenienti dall'Arabia Saudita, l'arrivo di Simeone potrebbe essere una mossa strategica per garantire una presenza forte e dinamica nell'attacco nerazzurro.

Giovanni Simeone, figlio dell'allenatore Diego Simeone, ha dimostrato la sua abilità nel segnare gol e la sua versatilità in diverse posizioni offensive in tutta la sua carriera: con esperienze in diverse squadre di alto livello, il 'Cholito' rappresenterebbe una preziosa aggiunta al reparto offensivo dell'Inter, portando con sé non solo il suo talento individuale ma anche una mentalità di gioco vincente.

Il trasferimento di Simeone all'Inter potrebbe fornire al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nuove alternative in avanti, che si inserirebbero al meglio nella sua visione di gioco: il cholito infatti potrebbe agire sia da prima punta a fianco di Marcus Thuram, sia come spalla intorno a Lautaro Martinez, permettendo una buona rotazione tra i centravanti nerazzurri.