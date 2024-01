L'Inter potrebbe fare un tentativo con il Napoli per acquistare Diego Simeone. Il club nerazzurro necessita di un rinforzo per un attacco che ha l'unica certezza realizzativa nel solo Lautaro Martinez ma un ulteriore innesto sarà possibile soltanto se verrà ceduto Alexis Sanchez. In uscita, invece, ci sarebbe sempre Stefano Sensi che non rientra nei piani di Simone Inzaghi e che sarebbe stimato e molto da Enzo Maresca, allenatore del Leicester oggi in Championship.

Sempre possibile infine l'approdo in Serie A di Leonardo Bonucci, che dopo il no della Roma potrebbe andare al Genoa per rimpiazzare Radu Dragusin, vicino al Tottenham per circa 30 milioni di euro.

Simeone per potenziare l’attacco nerazzurro

Il possibile affare che potrebbe condurre Giovanni Simeone all'Inter è stato nelle ultime ore affrontato dal giornalista Rai esperto di Calciomercato Paolo Paganini: "Giovanni Simeone mi risulta che costi quindici milioni di euro. Io non penso che l’Inter, in questo momento, abbia quindici milioni di euro da spendere per lui. A meno che, oltre ad Alexis Sanchez, metta sul mercato anche Marko Arnautovic".

Prima di acquistare l'argentino, i nerazzurri dovranno quindi necessariamente cedere Sanchez che ha offerte provenienti dall'Arabia Saudita (anche solo per liberare lo slot) e sfoltire poi ulteriormente la rosa considerato appunto il costo del cartellino del calciatore.

Leicester interessato a Sensi

Il nome giusto allora potrebbe essere quello di Stefano Sensi, fuori dalla lista Champions League e dai progetti tecnici di Inzaghi. Sul calciatore si è mosso nelle ultime ore il Leicester allenato da Maresca che potrebbe proporre un'offerta ai dirigenti nerazzurri. L'ex Monza avrebbe una valutazione di circa 3-4 milioni di euro, non oltre anche perchè il suo contratto scadrà il prossimo giugno.

Bonucci in orbita Genoa

Grani manovre anche in casa Genoa: il Tottenham avrebbe presentato un'offerta da quasi 30 milioni di euro per Radu Dragusin, che potrebbe essere sostituito da Leonardo Bonucci, desideroso di rientrare in Italia interrompendo la propria esperienza in Germania all'Union Berlino. Il costo del cartellino è praticamente nullo, attorno al milione e mezzo di euro, più che altro va considerata la volontà dell'Union, che non è ancora chiaro se intenda effettivamente privarsi del centrale ex Juventus.

Un ritorno per il Genoa, il figlio d'arte per l'Inter

Simeone sarebbe perfetto per Simone Inzaghi che potrebbe collocarlo in coppia sia con Thuram che con Lautaro Martinez nel suo 3-5-2. Gli allenatori a Napoli si susseguono ma Simeone continua a restare in panchina, l'ex Verona vuole giocare con più continuità e gradirebbe particolarmente andare a difendere i colori che un tempo furono del padre, oggi allenatore dell'Atletico Madrid. Curiosamente, in caso di passaggio all'Inter, andrebbe a giocare proprio contro il padre negli Ottavi di Finale di Champions League.

Venendo al Grifone, il rendimento di Dragusin è stato eccezionale: probabilmente si tratta del miglior difensore della Serie A a livello di prestazioni fornite nel girone d'andata, la cessione sarà finalizzata solo per questioni economiche e Bonucci potrebbe costituire una soluzione interessante per garantire esperienza e serietà per gli ultimi cinque mesi di campionato.