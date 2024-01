Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Bonanni ha riferito a TMW Radio come Felipe Anderson, attaccante della Lazio che dovrebbe separarsi dai biancocelesti a fine anno, potrebbe preferire il passaggio a parametro 0 nell'Inter anziché nella Juventus. Il club bianconero potrebbe a sua volta tentare l'anticipo su nerazzurri rispetto a Djalò, centrale dato in uscita dal Lille.

Bonanni: 'Più probabile che Felipe Anderson vada da un tecnico che già conosce'

L'ex calciatore Massimo Bonanni è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Felipe Anderson, attaccante apparentemente in rotta con la Lazio, ha detto: "Secondo me Felipe Anderson va all'Inter a parametro zero.

E' più probabile che vada da un tecnico che già conosce piuttosto che in una Juventus, dove c'è un ambiente diverso. Io andrei da un tecnico che mi conosce bene e sa sfruttarmi. E credo sarebbe la seconda punta". Bonanni, restando in tema Calciomercato ma spostandosi sul Napoli, ha poi sottolineato come la società partenopea dovrebbe perdere quasi certamente Piotr Zielinski a fine stagione ma acquisire già da questa finestra di rafforzamento invernale Lazar Samadrzic dall'Udinese. Bonanni ha infine criticato la scelta di Aurelio De Laurentiis di puntare su Walter Mazzari come traghettatore per il post Rudi Garcia. Una scelta però che si dovrebbe concludere in estate, quando il presidente dei campani potrebbe avere la possibilità di puntare su profili apparentemente più ambiziosi come quello di Antonio Conte.

Juventus, Giuntoli studia la tattica per anticipare l'Inter su Djalò: possibile offerta da questo gennaio

Se, come detto da Bonanni, l'Inter potrebbe farsi preferire nelle scelte future di Felipe Anderson rispetto alla Juventus, i bianconeri potrebbero a loro volta anticipare i rivali nerazzurri per quanto concerne il profilo di Djalò: il difensore centrale del Lille attualmente ai box per un infortunio ai legamenti, andrà in scadenza di contratto con la società francese in estate, periodo nel quale proprio l'Inter vorrebbe prelevarlo a parametro 0.

Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli vorrebbe dunque bruciare la concorrenza dei rivali lombardi presentando un'offerta alla società transalpina da circa 2 milioni di euro già in questa sessione invernale di mercato.

Come giocherebbe Djalò alla Juventus

Qualora la Juventus riuscisse ad anticipare l'Inter per Djalò, avrebbe una volta guarito, un giocatore capace di rivestire praticamente ogni ruolo nella retroguardia: il portoghese infatti, ha dimostrato di saper giocare sia come stopper centrale che come braccetto di una difesa a 3. Inoltre il casse 2000 è stato impiegato all'occorrenza anche sulle fasce, rivestendo il ruolo di terzino sinistro e destro.