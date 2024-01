Domenica 7 gennaio alle ore 18 si giocherà Salernitana-Juventus: incontro valido per il 19° turno della Serie A 2023/24. La compagine di Filippo Inzaghi parrebbe voler puntare sul 4-2-3-1 con Legowski e Maggiore a smistare palloni nella linea mediana e Simy come vertice offensivo. Massimiliano Allegri, invece, sembrerebbe aver intenzione di schierare il solito 3-5-2 Nicolussi Caviglia al posto dello squalificato Locatelli e il duetto Chiesa-Vlahovic in attacco.

Statistiche: gli ultimi sei incontri disputati tra Juventus e Salernitana nel massimo campionato italiano vedono i bianconeri in vantaggio con quattro vittorie ottenute contro un solo bottino pieno dei granata del sud, mentre un match è terminato in pareggio.

Cinque delle sei gare citate, inoltre, si sono concluse con soltanto una squadra andata a segno.

Salernitana, out Pirola e Kastanos

Mister Inzaghi e la sua Salernitana saranno chiamati ad affrontare la seconda della classe non potendo contare sulle prestazioni degli acciaccati Kastanos e Pirola, dello squalificato Fiorillo ma anche di Dia, Cabral e Coulibaly impegnati in Coppa d'Africa. Per tentare di dare filo da torcere alla Vecchia Signora, il tecnico della squadra campana potrebbe optare per il 4-2-3-1 piazzando tra i pali Ochoa. Difesa a quattro che sarà presumibilmente composta da Gyomber e Fazio in mezzo al reparto, con Daniluc e Bradaric che agiranno come terzini. Gli interpreti iniziali della mediana, invece, dovrebbero essere Maggiore e Legowski.

La trequarti campo della Salernitana avrà buone chance di essere formata da Tchaouna, Candreva e uno tra Martegani e Bohinen, col calciatore albiceleste in prestito dal San Lorenzo che parrebbe avere qualche chance in più per strappare una maglia da titolare. Il vertice offensivo sarà probabilmente Simy.

Juventus, Nicolussi Caviglia al posto dello squalificato Locatelli

Massimiliano Allegri e la sua Juventus dovranno scontrarsi con la Salernitana senza Locatelli per squalifica e nemmeno De Sciglio, Kean e Alex Sandro per infortunio. Per battere i granata del sud, l'allenatore dei bianconeri potrebbe scegliere ancora una volta il 3-5-2 con Szczesny come estremo difensore.

A comporre la retroguardia della squadra piemontese dovrebbero esserci Gatti, Bremer e Danilo. Il centrocampo della Vecchia Signora, inoltra, avrà buone possibilità di vantare come titolari Kostic e Cambiaso, i quali agiranno rispettivamente come esterno sinistro e destro, così come McKennie, Rabiot e Nicolussi Caviglia che faranno da scudo centrale. Pochi dubbi, infine, sul duetto offensivo che dovrebbe essere composto da Vlahovic e Chiesa.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus:

Salernitana (4-2-3-1): Costil, Bradaric, Gyomber, Fazio, Daniluc, Maggiore, Legowski, Tchaouna, Martegani (Bohinen), Candreva, Simy. Allenatore: F. Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Kostic, Rabiot, Nicolussi Caviglia, McKennie, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: M. Allegri.