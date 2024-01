L'Inter avrebbe detto no al possibile ritorno di Mauro Icardi: un'indiscrezione lanciata nei giorni scorsi voleva l'argentino vicino a tornare a Milano, ma gli ultimi rumors raccontano di un secco no arrivato dai dirigenti nerazzurri.

Dirigenti che dovranno invece stare molto attenti su un altro fronte aperto, dato che la Juventus si sarebbe inserita con prepotenza su Tiago Djalo del Lille, obiettivo proprio dello staff guidato da Beppe Marotta.

Inter: Icardi non interessa, serve più una seconda punta

Mauro Icardi non sarebbe dunque un obiettivo dell'Inter nonostante le voci su un possibile ritorno circolate nelle scorse settimane.

Il club presieduto dagli Zhang non dovrebbe puntare sull'ex Paris Saint Germain innanzitutto per motivi economici. Il centravanti è stato riscattato dal Galatasaray e, adesso, avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, cifra fuori budget per il club nerazzurro. Inoltre, Inzaghi avrebbe bisogno più di una seconda punta che di un uomo d'area viste le presenze di Marko Arnautovic e Lautaro Martinez in rosa.

I dirigenti potrebbero pensare di acquistare una punta soltanto se dovesse uscire Alexis Sanchez che continua ad avere diverse richieste dagli Emirati Arabi, anche se il cileno avrebbe fatto intendere di voler continuare alla Pinetina fino al termine della stagione.

Derby tutto italiano per il centrale portoghese del Lille

Juventus ed Inter potrebbero sfidarsi anche in chiave mercato. I bianconeri si sarebbero inseriti infatti molto seriamente nella trattativa Djalo. Il centrale in scadenza con il Lille a giugno non ha rinnovato il suo contratto e avrebbe una sorta di pre accordo con i dirigenti milanesi per trasferirsi a parametro zero a fine stagione.

I bianconeri, però, vorrebbero strapparlo già in questa sessione di mercato riconoscendo un indennizzo economico a favore dei francesi di circa 2-3 milioni di euro. Le prossime settimane saranno in tal senso decisive.

Djalo perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi e Allegri

Il calciatore prossimo a diventare un ex del Lille è un profilo congeniale ai progetti di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri dato che entrambi amano schierare la propria squadra con il 3-5-2.

Nella difesa a 3 Djalo può essere collocato come centrale ma anche sul centrodestra: la sua velocità e l'abilità in marcatura gli consentono di difendere anche lontano dalla porta, offrendo così un'ulteriore soluzione difensiva a tutta la squadra. Djalo è inoltre molto abile nello stacco aereo, qualità che lo rende importante sui calci da fermo.