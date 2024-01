La Juventus è sempre più vicina ad ufficializzare l'arrivo di Tiago Djalò. La conferma è arrivata anche dal Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli, che ha parlato di una trattativa ai dettagli con il Lille per il portoghese, atteso nei prossimi giorni alla Continassa per visite mediche e firma. Il giocatore nelle scorse settimane era sembrato vicino all'intesa con l'Inter, ma alla fine ha deciso di accettare l'offerta della Juventus, che è pronta a garantire un inserimento immediato del portoghese in prima squadra. Secondo alcune recenti indiscrezioni, questo sarebbe proprio uno dei motivi che avrebbe portato il centrale difensivo ad accettare l'offerta della Juve, rispetto a quella dell'Inter, che invece lo avrebbe ceduto in prestito per sei mesi per non alterare gli equilibri della propria rosa.

Djalò avrebbe preferito la Juventus all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra i motivi che avrebbero portato Tiago Djalò a preferire la Juventus all'Inter ci sarebbe anche la decisione della società bianconera di inserirlo subito in prima squadra e di non cederlo altrove in prestito fino al termine della stagione, scelta che invece - secondo un retroscena di Tuttomercatoweb - avrebbe fatto l'Inter, la quale in questo momento ha molta abbondanza nel settore difensivo.

Da qui sarebbe arrivata la decisione del portoghese di accettare l'offerta bianconera, dove ritroverà anche Timothy Weah, suo amico ed ex compagno al Lille.

A proposito di Djalò, il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli in un'intervista prima di Juventus-Sassuolo, ha dichiarato che la trattativa è ai dettagli: di conseguenza nei prossimi giorni è atteso alla Continassa per visite mediche e firma.

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca su Tiago Djalò

Del portoghese negli ultimi giorni ha parlato anche il tecnico del Lille Paulo Fonseca, il quale ha dichiarato come il centrale da due settimane si stia già allenando con la prima squadra (dopo l'infortunio al legamento del ginocchio) e che in due o tre settimane potrebbe essere già pronto per giocare.

Il tecnico ha parlato anche delle caratteristiche tecniche e fisiche di Djalò, sottolineando che - oltre ad avere una fisicità importante - è anche veloce e abile nell'impostazione di gioco.

Ipotesi tattiche: la Juventus con Djalò

Il centrale difensivo Tiago Djalò ha dimostrato nella sua carriera di poter giocare in tutti i ruoli della difesa.

Nel Lille ad esempio ha fatto anche il terzino sinistro o destro, essendo dotato di una buona velocità.

Nella Juventus potrebbe adattarsi nella difesa a tre di Allegri in tutti i ruoli in quanto è abile in marcatura e nell'impostazione di gioco. Potrebbe formare alla lunga una difesa "fisica" con Bremer e Gatti, inoltre non è da scartare la possibilità che dalla prossima stagione la Juve possa decidere di affidarsi a una difesa a quattro e in tal caso Djalò potrebbe fare anche il terzino.