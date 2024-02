L'Inter ha praticamente definito la prossima sessione estiva di Calciomercato con gli arrivi a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che andranno in scadenza di contratto rispettivamente con il Napoli e con il Porto. I nerazzurri, dunque, potrebbero riservare l'investimento in un unico reparto che potrebbe essere quello difensivo. Il club meneghino sta cominciando a pensare all'erede di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, che non sono più giovanissimi. Uno dei nomi che piacerebbe molto ai dirigenti è quello di Alessandro Buongiorno, che anche quest'anno ha fatto molto bene al Torino.

Il Milan, invece, potrebbe cercare un esterno d'attacco di livello, soprattutto se dovesse partire Rafael Leao, che piace molto a Psg e Barcellona. Uno dei papabili sostituti è Federico Chiesa, che è in uscita dalla Juventus, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025.

Inter su Buongiorno

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Alessandro Buongiorno in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il capitano del Torino ha dimostrato di essere pronto a giocare con continuità ad altissimi livelli essendo entrato in pianta stabile anche nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, che molto probabilmente lo convocherà per gli Europei.

I nerazzurri pensano che possa essere l'innesto perfetto per completare la difesa, già abituato a giocare in una difesa a tre e per questo non avrebbe neanche tantissimi problemi per integrarsi all'interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Lo scorso anno il classe 1999 è stato vicino all'addio al Toro, con l'Atalanta che lo aveva praticamente preso per 25 milioni di euro più bonus, ma fu lui a far saltare tutto preferendo la permanenza in granata. Ovviamente con l'Inter alle porte le cose potrebbero cambiare, ma anche la valutazione a distanza di un anno è leggermente cambiata.

Il club di Urbano Cairo valuta Buongiorno tra i 30 e i 35 milioni di euro ma nell'affare potrebbero entrare anche delle contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. Occhio ai nomi di Marko Arnautovic, valutato 7-8 milioni, e Sebastiano Esposito, se quest'ultimo non sarà riscattato dalla Sampdoria per 7 milioni di euro.

Milan su Chiesa

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Federico Chiesa in vista della prossima estate. Il classe 1997 sembra essere in rotta con la Juventus viste le difficoltà in sede di rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025. Il rendimento avuto fino ad ora non sta aiutando, con sei gol messi a segno in diciannove gare di campionato. Ad un anno dalla scadenza sembra difficile pensare alla stessa richiesta della scorsa estate da 50 milioni di euro.

Il club rossonero cercherà di imbastire la trattativa mettendo sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro più bonus. Non è da escludere che le due società possano imbastire uno scambio alla pari con Pierre Kalulu in direzione Torino essendo un giocatore già accostato alla Juve nei mesi scorsi.

Ipotesi tattiche

Milan e Inter potrebbero cambiare faccia con l'arrivo di questi due calciatori. Nel caso dei nerazzurri potremmo inserire già Zielinski e Taremi visto che sembra tutto fatto anche per loro, pur essendo alternative di lusso all'undici titolare. Per quanto riguarda il Milan molto dipenderà dalla cessione o meno di Leao, altrimenti Chiesa potrebbe giocarsi il posto con Pulisic. In alternativa il big che potrebbe partire è Maignan, con Di Gregorio al suo posto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Buongiorno, Bastoni; Buchanan, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco; Lautaro, Thuram (Taremi).

Milan (4-3-3): Maignan (Di Gregorio); Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Rejnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Leao, Giroud (Zirkzee), Pulisic (Chiesa).