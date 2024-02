Con gli arrivi di Zielinski e Taremi già fissati per l'estate a parametro zero - con quest'ultimo che ha deciso di posticipare le visite mediche a giugno di comune accordo con la società - nelle ultime ore l'Inter starebbe sondando la pista Jabes Saralegui per il centrocampo. Marotta e Ausilio avrebbero però bisogno prima di fare cassa, cedendo uno dei pezzi pregiati della rosa, per poi preparare al meglio il mercato in entrata in vista della stagione 2024-2025.

Jabes Saralegui, il nuovo talento del Boca Juniors per il centrocampo dell'Inter

Il nome nuovo per il centrocampo nerazzurro della prossima stagione è Jabes Saralegui, talento classe 2003 di proprietà del Boca Juniors, che vanta già tre presenze quest'anno in Copa de La Liga.

Il club ha già posto un'alta clausola rescissoria sul giocatore, intorno ai 14 milioni di euro, dopo aver già visto partire a gennaio un altro grande prospetto come Valentin Barco, acquistato per 10 milioni di euro dal Brighton di De Zerbi. Al momento ci sarebbe soltanto un interesse da parte del club meneghino, che potrebbe però intensificarsi nelle prossime settimane, anticipando la già fitta concorrenza dei grandi club europei, che avrebbero messo da tempo gli occhi sul giocatore del Boca.

L'argentino troverebbe a Milano il suo connazionale Lautaro Martinez e potrebbe essere spinto alla partenza dalla presenza in società di un altro argentino come Javier Zanetti. Il presidente degli Xeneizes Juan Roman Riquelme però non lo lascerà partire senza il pagamento dell'intera clausola, permettendo così al club argentino di realizzare un'importante entrata.

Il punto sul mercato in uscita dell'Inter: le possibili cessioni per sbloccare il mercato in entrata

La società nerazzurra potrebbe intanto dover effettuare un'importante cessione nella sessione estiva di Calciomercato. Il club meneghino avrebbe indicato come principale indiziato per la cessione Denzel Dumfries, sperando di incassare dalla sua partenza una cifra intorno ai 40 milioni di euro, con Manchester United e Aston Villa in prima fila per il giocatore.

Un altro nome da tempo al centro dell'interesse di diversi club inglesi è quello di Nicolò Barella, valutato 75 milioni di euro dalla dirigenza interista, che a meno di offerte irrinunciabili però, dovrebbe rimanere in nerazzurro anche la prossima stagione. Proprio la liberazione di una casella a centrocampo sarebbe peraltro necessaria per fare posto al profilo di Saralegui. In tal senso fra gli elementi che potrebbero lasciare - magari a titolo temporaneo - la Pinetina ci potrebbero essere Kristjan Asllani e Dany Klassens, entrambi poco utilizzati questa stagione.