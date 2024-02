Sabato 17 febbraio alle ore 18 si giocherà Hellas Verona-Juventus allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi, gara valida per la 25ª giornata di Serie A 2023/24. Marco Baroni sembrerebbe orientato a puntare sul 4-2-3-1 piazzando Suslov, Serdar e Lazovic sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Noslin, mentre Allegri parrebbe optare per il 3-5-2 con Vlahovic in attacco affiancato da uno tra Chiesa e Yildiz.

Statistiche: la Vecchia Signora ha portato a casa la vittoria negli ultimi quattro match di campionato contro gli scaligeri, bottini pieni ottenuti dai bianconeri senza mai subire reti.

Tre dei quattro incontri citati, inoltre, sono stati vinti dalla Juventus col risultato di 1-0.

Hellas Verona, indisponibile Cruz

Mister Baroni e il suo Verona potranno contare sul ritorno di Suslov dopo la squalifica ma non sulle prestazioni dell'infortunato Cruz. Per provare a impensierire la squadra piemontese, il tecnico dei mastini potrebbe scegliere il 4-2-3-1 con Montipò come estremo difensore. Pacchetto arretrato che avrà buone chance di essere composto dal primo minuto da Tchatchoua e Cabal che agiranno come terzini, mentre la coppia di centrali dovrebbe vantare come titolari Dawidowicz e Coppola. Linea mediana degli scaligeri che parrebbe poter essere inizialmente formata da Folorunsho e Duda, nel frattempo la trequarti campo avrà come possibili titolari Suslov, Serdar e Lazovic.

Il riferimento in attacco dell'Hellas Verona dovrebbe essere Noslin.

Juventus, out Kean

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo la sconfitta casalinga per 1-0 con l'Udinese [VIDEO], hanno perso ulteriormente terreno nella lotta Scudetto contro l'Inter guadagnando soltanto un punto negli ultimi tre match. Adesso i nerazzurri si trovano in vetta a 60 punti a +7 sulla Vecchia Signora con una gara da recuperare (Inter-Atalanta fissata a mercoledì 28 febbraio).

Per provare a tornare in carreggiata, il tecnico della compagine piemontese potrebbe scegliere nuovamente il 3-5-2 con Szczesny a difesa dei pali. A occupare la retroguardia bianconera dal primo minuto troveremo, con buona probabilità, Gatti, Rugani e Danilo. A metà campo, invece, la Juventus dovrebbe avere come interpreti Cambiaso e Kostic come ali, con McKennie, Locatelli e Rabiot a far da filtro in mezzo.

Oltre al probabile impiego di Vlahovic in attacco, parrà esserci un ballottaggio tra Yildiz e Chiesa per affiancare il giocatore serbo sul fronte offensivo, col talentino turco ex Bayern Monaco che sembra avere più chance per guadagnarsi una maglia dal primo minuto. Non sarà del match Kean perché infortunato.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus:

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal, Folorunsho, Duda, Suslov, Serdar, Lazovic, Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Rugani, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz (Chiesa). Allenatore: Massimiliano Allegri.