La vittoria dell'Inter sulla Roma spegne almeno momentaneamente le aspettative di una Juventus che sperava nel passo falso dei nerazzurri sul prato dell'Olimpico per rientrare in pieno nella corsa allo scudetto. Gli uomini di Simone Inzaghi, superato il complicato ostacolo giallorosso, potranno godere ora di un calendario più morbido mentre i bianconeri dovranno affrontare avversari oggettivamente più complicati.

Inter, i nerazzurri battono anche la Roma e scappano di nuovo in classifica

L'Inter non si ferma più: è questo il mood generale che si registra su social e web rispetto ad una squadra che anche ieri pomeriggio, nonostante le difficoltà e un avversario più gagliardo che mai, è riuscita a vincere ancora una volta.

Il 4 a 2 inferto alla Roma è stata la dimostrazione di una superiorità netta della formazione lombarda, che sotto nel parziale allo scadere dei primi 45 minuti, ha impiegato appena 600 secondi nella ripresa per ribaltare definitivamente il risultato. A nulla sono valse le ripartenze di un Pellegrini ancora una volta protagonista o le sgroppate di un El Shaarawy autore del momentaneo vantaggio giallorosso, perché quando concentrata, l'Inter ha saputo punire i giallorossi con due reti praticamente in fotocopia segnate o causate dal suo uomo migliore, Marcus Thuram. Una dimostrazione di forza, quella dei nerazzurri, che non può non impensierire le avversarie, Juventus su tutte: i bianconeri, che sono i diretti rivali per lo scudetto della formazione guidata da Simone Inzaghi, avrebbero potuto approfittare di un calendario non semplicissimo in questo mese di febbraio per l'Inter, cercando di rosicchiare dei punti nelle trasferte più dure per i nerazzurri.

Quella di Roma, è ormai in archivio ed ora ad Allegri & company non resterebbe che tifare per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, prossima avversaria dell'Inter il 28 di febbraio.

Juventus, ora il calendario sorride all'Inter: difficile pensare che i nerazzurri possano perdere punti nei prossimi scontri

Tolta l'Atalanta, che comunque è una partita che l'Inter dovrà recuperare da calendario per aver disputato con Napoli, Fiorentina e Lazio la Supercoppa italiana nel mese di gennaio, di fronte ai nerazzurri non ci saranno avversari particolarmente temibili.

Salernitana, Lecce, Genova e Bologna saranno le prossime 4 squadre che affronteranno i nerazzurri in campionato, con l'unica eccezione rappresentata dall'Atletico Madrid con il quale gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno il 20 di febbraio. Le avversarie della Juventus invece sulla carta appaiono più temibili: il 3 marzo i bianconeri saranno chiamati alla dura trasferta con il Napoli ed appena 7 giorni dopo, saranno gli uomini di Massimiliano Allegri ad ospitare l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Insomma un calendario che nei prossimi incontri sorriderà oggettivamente all'Inter.