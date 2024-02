L'Inter sarebbe già alla ricerca di un nuovo secondo portiere per la prossima stagione. Sarebbe ormai certo l'addio a giugno di Emil Audero, di ritorno dal prestito alla Sampdoria, così nelle ultime ore è stato accostato ai nerazzurri il nome di Juan Musso, portiere già cercato dall'Inter prima del suo passaggio all'Atalanta, che adesso potrebbe realmente approdare a Milano, per rivestire il ruolo di vice Sommer nella stagione 2024-2025.

Juan Musso, l'opportunità sul mercato per la porta nerazzurra

Partito da titolare fisso anche all'inizio di questo campionato, nel corso delle settimane, Juan Musso è scalato indietro nelle gerarchie di Gasperini, che ha preferito il giovane Carnesecchi per difendere la porta bergamasca.

Lo stesso allenatore ex Inter, nel corso della stagione ha più volte parlato della situazione dell'estremo difensore argentino, alludendo ad una sua possibile partenza al termine di questa Serie A. Al momento, Musso conta soltanto 10 presenze in questo campionato, con un rendimento negativo rispetto alle passate stagioni, sintomo probabilmente del malumore dell'ex Udinese, che vorrebbe trovare maggiore minutaggio. L'Inter, si sarebbe già mossa per il giocatore, pensando a lui come alternativa a Sommer, vista anche l'età avanzata del portiere svizzero, che compirà 36 anni il prossimo dicembre. I nerazzurri non garantirebbero un posto da titolare a Musso, ma il portiere argentino avrebbe la possibilità di crescere dietro a Sommer, diventando il suo possibile successore al termine del contratto dell'ex Bayern Monaco, in scadenza con il club meneghino nel 2025.

La valutazione fatta dall'Atalanta per lui, si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, esattamente la metà del prezzo pagato dai bergamaschi nell'estate del 2021 per prelevarlo dall'Udinese.

Il punto su Audero: possibile ritorno alla Sampdoria

Sono soltanto due presenze totalizzate fin qui da Emil Audero, nella sua prima stagione in nerazzurro e 5 gol subiti tra Bologna in Coppa Italia e Benfica in Champions League, un bottino risicato per l'estremo difensore di proprietà della Sampdoria, che con ogni probabilità, dovrebbe far ritorno a Genova al termine di questa stagione.

L'operazione che ha portato l'italo-indonesiano a Milano, vede coinvolto anche Filip Stankovic, portiere titolare proprio della Sampdoria in Serie B, che potrebbe trovare spazio in Serie A per il prossimo campionato. Il riscatto di Audero è fissato a 6 milioni di euro, cifra che difficilmente la dirigenza nerazzurra investirà, provando a puntare su altri profili per la prossima annata.