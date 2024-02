Secondo le ultime di calciomercato, la Juventus avrebbe messo gli occhi addosso a due calciatori del Bayern Monaco, il centravanti in scadenza di contratto Eric Maxim Choupo-Moting ed il tutto fare del centrocampo Joshua Kimmich.

Juve, Manna avvistato in Lazio-Bayern Monaco: il dirigente dei bianconeri avrebbe visionato Choupo-Moting e Kimmich

Il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna è stato avvistato tra gli spettatori dell'Olimpico in occasione della partita di Champions League giocata e vinta per 1 a 0 dalla Lazio contro il Bayern Monaco.

Il dirigente bianconero, oltre ad osservare i rinomati obiettivi di mercato quali Felipe Anderson e Mattia Zaccagni avrebbe posto il suo sguardo anche su due calciatori della formazione guidata da Thomas Tuchel, Eric Maxim Choupo-Moting e Joshua Kimmich. Per quanto riguarda il primo, l'attaccante di origini tedesche ma naturalizzato camerunense andrà in scadenza di contratto con il club bavarese al termine della stagione in corso. Un'occasione che la Juventus starebbe pensando di cogliere, vista l'esperienza del calciatore che permetterebbe al club bianconero di acquisire un bomber di razza da piazzare in panchina senza spendere soldi per il suo cartellino. Discorso completamente diverso invece varrebbe per Kimmich: il centrocampista classe '95 è legato al Bayern Monaco fino al prossimo 2025 e di conseguenza per strapparlo alla compagine tedesca sarebbe necessaria una contrattazione fra le due società.

Una circostanza non semplice ma che potrebbe essere facilitata dal fatto che Kimmich in estate andrà ad un solo anno dalla fine del suo contratto. La cosa dovrebbe far abbassare notevolmente la valutazione del calciatore che ad oggi sfiora la cifra dei 70 milioni di euro, una somma che oggettivamente la Juventus non spenderebbe per un atleta di quasi 30 anni.

Come giocherebbe la Juventus con l'eventuale innesto di Choupo-Moting e Kimmich

La Juventus, qualora portasse Choupo-Moting e Kimmich alla Continassa, si garantirebbe una coppia di calciatori dal bagaglio di esperienza internazionale notevole. Parlando invece dell'apporto tecnico che darebbero i due, Choupo-Moting andrebbe a rinfoltire il reparto offensivo dei bianconeri con la sua capacità di agire sia sull'esterno di sinistra sia come prima punta avanzata.

Per quanto riguarda Kimmich, il tedesco nella sua lunga carriera ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly: al Bayern infatti ha vestito i panni del centrale di centrocampo, della mezzala, del difensore e persino del terzino di destra. Insomma un calciatore che darebbe ad Allegri opzioni tattiche a profusione.