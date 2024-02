La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo per quanto riguarda il calcio giocato ma c'è anche molto lavoro per quanto riguarda il mercato. Il Football Director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna dovranno decidere se prolungare o meno il contratto di Daniele Rugani. Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Graziano Campi sul suo profilo X, sottolineando come al momento c'è abbondanza nel settore difensivo per la stagione 2024-2025 e non si spiegherebbe il motivo di un'eventuale conferma del centrale difensivo decisivo nella vittoria della Juventus sul Frosinone per 3 a 2.

L'unico motivo che spiegherebbe il prolungamento di contratto di Rugani, a detta del giornalista, potrebbe essere la cessione di un altro difensore attualmente nella rosa bianconera.

Il giornalista sportivo Campi ha parlato del futuro professionale di Rugani

"La Juventus ha Hujisen, Djalo, Bremer, Danilo e Gatti. L'idea di tenere Rugani non ha senso, considerato che un rinforzo importante è necessario, sia esso un terzino per la difesa a quattro o un braccetto mancino. A meno che non si venda Gatti in Inghilterra a 30 milioni". Questo il post pubblicato su X da Graziano Campi. Il giornalista sportivo ha menzionato evidentemente anche Huijsen, in prestito alla Roma ma che ritornerà a Torino a giugno ed è probabile sia confermato per la stagione 2024-2025.

Secondo il giornalista la Juventus acquisterà almeno un altro difensore di piede sinistro, sia esso centrale o eventualmente terzino. L'eventuale conferma di Rugani potrebbe portare ad una cessione importante, ad esempio quella di Gatti.

C'è da dire però che si è parlato in questi giorni anche di un'altra possibile partenza, quella di Gleison Bremer.

Nonostante il prolungamento di contratto recente fino a giugno 2028, il centrale difensivo potrebbe diventare uno dei nomi più chiacchierati nel Calciomercato estivo. La Juventus non vorrebbe venderlo a meno che arrivi un'offerta superiore ai 70 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe soprattutto il Manchester United.

I commenti degli utenti al post di Graziano Campi

Un utente commentando il post di Graziano Campi ha scritto: "Hujisen secondo me rimane se ha garanzie di giocare perché altrimenti va a fare il titolare nella Roma". La risposta del giornalista è stata: "Non credo che la Roma abbia 25 milioni di euro". Un altro utente ha scritto: "Tieni conto che con le coppe ci serve un difensore in più rispetto a quest'anno. Se Rugani continua così lo terrei come quarta/quinta scelta". Interessante anche un altro commento: "Personalmente non avrei dubbi a tenermi Hijusen, Djalo,Bremer e rinnovare Rugani ed allontanare Gattie e Danilo... Poi se tornassimo in Champions League e passassimo(finalmente) a 4 dietro, servirebbero 5 centrali...quindi ci sarebbe spazio x Calafiori".