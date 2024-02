"Per il rinnovo di Chiesa le parti si sono già sentite più volte in maniera informale, ma è tutto in stand-by come per Vlahovic e anche per Szczesny, portiere che credo la Juventus voglia provare a rinnovare viste le prestazioni che sta sfornando, ultima in ordine di tempo quella a San Siro. Le basi ci sono, ma perché si vada più nel concreto penso che bisognerà aspettare ancora qualche settimana": così si è espresso l'esperto di Calciomercato Niccolò Ceccarini che a Radio Bianconera ha evidenziato il proprio punto di vista circa le trattative per i rinnovi dei più importanti calciatori della rosa della Juventus.

Come noto, ormai da tempo Cristiano Giuntoli sta portando avanti una politica massiccia di rinnovi contrattuali con l'intento di abbassare i costi di ammortamento: Fagioli, Gatti, Bremer, presto toccherà anche a Kean e Yildiz, mentre la contingenza legata a Chiesa, Vlahovic e Szczesny appare più complessa date le cifre particolarmente elevate che percepiscono in bianconero.

La situazione di Szczesny

La Juventus starebbe lavorando al prolungamento di contratto di Szczesny oltre il 2025. L'idea sarebbe quella di aggiungere almeno un altro anno di contratto offrendo però al giocatore uno stipendio minore. Al momento il nazionale della Polonia è uno dei giocatori che guadagna di più nella società bianconera, circa 6,5 milioni di euro a stagione, la Juventus potrebbe così offrirgli 4 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026.

Il contratto di Dusan Vlahovic scade nel 2026

Il calciatore serbo ha un contratto fino a giugno 2026. La situazione in questo caso però è diversa: l'ex Fiorentina, nell'ultimo anno di contratto, andrà a percepire 12 milioni netti l'anno, decisamente troppi per lo staff dirigenziale bianconero che starebbe per questo valutando di offrire altri due anni di accordo a fronte dello stesso stipendio diluito appunto su due stagioni.

Le prestazioni finalmente convincenti di Vlahovic stanno tra l'altro contribuendo a riaccendere le voci di mercato attorno a lui in vista della sessione estiva.

Il rinnovo di Federico Chiesa dovrà avvenire al massimo la prossima estate

Federico Chiesa guadagna 5 milioni di euro l'anno con un accordo valido fino a giugno 2025.

Il suo è il caso più spinoso, il prossimo anno infatti si arriverà ad un anno dalla scadenza, ecco che o si procederà al rinnovo o si lavorerà ad una possibile cessione anche per evitare un addio a parametro zero. Anche nel caso si optasse per la seconda via, Giuntoli premerà per un rinnovo finalizzato appunto ad avere maggiore potere contrattuale in fase di trattative.

In questa stagione Federico Chiesa ha disputato 18 match di Serie A segnando 6 gol e fornendo 2 assist decisivi ai compagni. Il suo futuro è in bilico soprattutto per i tanti infortuni patiti anche quest'anno dall'ex Fiorentina.