Nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri sostenendo come secondo lui il club si voglia liberare del tecnico.

Tutto, sempre secondo Zazzaroni, sarebbe nelle mani di Cristiano Giuntoli.

Ad esprimere la propria opinione circa la permanenza o meno dell'allenatore in bianconero anche il giornalista ed esperto di mercato Romeo Agresti, il giornalista sportivo Paolo Bargiggia e l'agente Massimo Brambati.

Ivan Zazzaroni ha elogiato Massimiliano Allegri

"Per me è un grande valore Massimiliano Allegri - ha dichiarato il giornalista sportivo a Radio Sportiva - Giuntoli vuole tenerlo ma c'è una tendenza a liberarsi dei personaggi che hanno fatto parte dell'era Agnelli".

Insomma sarebbe forte la voglia di voltare pagina: "Ho la sensazione che la Juventus non voglia più continuare con Allegri. E per me è incomprensibile" ha concluso, evienziando come dal proprio punto di vista il lavoro svolto dal tecnico quest'anno sia da elogiare e porre in evidenza.

Anche Romeo Agresti, giornalista sportivo notoriamente vicino alla Juventus, ha confermato come il club a fine anno potrebbe cambiare guida tecnica: "Ribadisco la mia percezione, che non è una notizia: per me, la Juventus cambierà guida tecnica.

Poi, essendo una sensazione, magari mi sbaglierò, vedremo" ha dichiarato ieri a Juventibus.

Le dichiarazioni di Bargiggia e Brambati sul futuro di Allegri: 'Conte è l'uomo giusto'

Ad esprimersi di recente sulla posizione di Massimiliano Allegri alla Juventus è stato anche il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, che su X ha parlato addirittura di percentuali: "Ad oggi le chance di rimanere di Allegri purtroppo sono al 65% almeno.

Speriamo, per la @juventusfc che cambino le cose".

L'agente sportivo Massimo Brambati, ospite a TMW Radio, è infine andato oltre parlando di Antonio Conte come possibile sostituto: "A me hanno detto che in questo periodo uno si dovrebbe già mettere a tavolino in una società importante come la Juve e delineare dei programmi, che non sono solo il contratto dell'allenatore, ma anche il futuro della società a livello tecnico.

Invece, pare che Giuntoli non si sia seduto con Allegri. E pare ci sia stato un contatto con Thiago Motta. Pare che alla Juve stiano anticipando la chiusura del contratto con Allegri. Per me l'uomo giusto è uno, Antonio Conte, che vuole tornare e non mette davanti il proprio ego".