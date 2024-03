Ancora una vittoria per l'Inter di Mister Inzaghi, nell'ultima giornata di campionato, in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta: è bastato il colpo di testa di Bisseck per stendere il Bologna, reduce da sei vittorie consecutive e rivelazione del campionato in corso. In casa nerazzurra ora il countdown è iniziato, quando mancano 10 giornate al termine, con 16 punti di vantaggio sul Milan e 17 sulla Juventus, rispettivamente seconda e terza in campionato con 59 e 58 punti, lo scudetto sembra ormai essere in cassaforte per i nerazzurri. Conti alla mano la conquista aritmetica dello scudetto potrebbe arrivare in occasione del derby contro il Milan del 21 aprile.

Scudetto Inter: ipotesi suggestiva, la conquista del titolo nel derby

Conti alla mano, l'Inter ha conquistato 75 punti in campionato, grazie a 24 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. All'Inter ora occorrono 15 punti per conquistare la seconda stella, motivo per cui, se l'attuale divario fra Inter e Milan dovesse restare tale e Lautaro e compagni dovessero vincere le prossime cinque partite, lo scudetto potrebbe tingersi di nerazzurro proprio nel derby del 21 aprile, valevole per la 34^ giornata di campionato.

Sul piano teorico, i nerazzurri potrebbero comunque vincerlo anche prima di tale data, qualora dovessero vincere tutte le partite e nel frattempo i rossoneri dovessero perdere qualche punto per strada.

Mentre se al contrario dovesse essere la squadra di Inzaghi a fare qualche passo falso e quella di Pioli dovesse vincere sempre, allora la festa dei nerazzurri potrebbe essere rimandata tra fine aprile e inizio maggio.

Con la vittoria dello scudetto, l'Inter si ritroverebbe cucita sulla maglia la seconda stella, a partire dalla stagione 2024/2025.

La Lega Serie A, infatti, permette ai club di apporre sulla propria maglia una seconda stella, ogni 10 scudetti conquistati. L'Inter, al pari del Milan, possiede infatti al momento una sola stella, avendo conquistato nella propria storia, come i rossoneri, 19 scudetti.

Chiuse le scommesse, per i bookmakers lo scudetto è dell'Inter

Con 16 punti di vantaggio sul Milan a 10 giornate dalla fine del campionato, per i bookmakers è ormai ultimata la corsa al titolo. Su Snai è già chiuso l'antepost per la conquista dello scudetto, risultando presente invece, con largo anticipo, la possibilità di scommettere sul club campione d'Italia nella prossima stagione di campionato, con l'Inter sempre in pole, quotata a 1.65, a seguire la Juventus a 3.50. Anche William Hill chiude l'antepost per lo scudetto in corso, offrendo però la possibilità di scommettere su una clamorosa rimonta del Milan a 81 volte la posta. La rimonta della Juventus di Allegri, invece, è offerta a ben 101 volte la posta, dopo il pareggio per 2-2 in casa contro l'Atalanta, che ha fatto perdere il secondo posto in classifica ai bianconeri, con sei soli punti conquistati nelle ultime 7 giornate di campionato.