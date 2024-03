La dirigenza dell'Inter è già impegnata a pensare a come rinforzare la rosa in vista della finestra di Calciomercato estiva e avrebbe messo nel mirino due giovani talenti della Serie A: Giacomo Raspadori e Albert Gudmundsson. In virtù dell'altalenante rendimento di Alexis Sanchez (peraltro in scadenza di contratto) e di Marko Arnautovic (complice anche un lungo infortunio), Mehdi Taremi potrebbe non essere il solo colpo dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo, quindi i nerazzurri potrebbero provare un' offensiva o per l'attaccante del Napoli o per quello del Genoa.

Raspadori ideale vice Lautaro Martinez

Giacomo Raspadori del Napoli potrebbe rappresentare l'ideale vice del capitano nerazzurro Lautaro Martinez, grazie alla capacità di agire sia come prima che come seconda punta. Tuttavia, il primo ostacolo per vedere Raspadori con la casacca nerazzurra dalla prossima stagione sarebbe la valutazione dell'attaccante partenopeo, che si aggira sui 40 milioni di euro. Inoltre, il presidente del Napoli De Laurentiis potrebbe ostacolare la trattativa per via del risentimento nei confronti dei nerazzurri, per l'accordo raggiunto dal centrocampista partenopeo Piotr Zielinski per il trasferimento alla corte di mister Inzaghi a fine campionato. Per arrivare a Raspadori, in ogni caso l'Inter avrebbe bisogno di fare un investimento importante, motivo per cui la dirigenza nerazzurra potrebbe essere costretta a cedere un calciatore, ad esempio potrebbe essere Denzel Dumfries il "sacrificato", anche per via delle difficoltà legate al rinnovo di contratto.

Gudmundsson, operazione in stile Frattesi

In alternativa piacerebbe anche Gudmundsson, classe 1997 del Genoa, ma la concorrenza è agguerrita, con la Juventus in prima linea in Italia e diversi club in Premier League, ma l'Inter non intende tirarsi indietro nella corsa all'attaccante, in rampa di lancio nel campionato in corso.

L'Inter avrebbe in mente un'operazione in "stile Frattesi" per portare a Milano il talento islandese, la cui la valutazione si aggira sui 30 milioni di euro. L'idea della dirigenza nerazzurra sarebbe infatti quella di prendere l'attaccante attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto nella stagione successiva.

Gudmundsson, particolarmente abile nel saltare l'uomo, con 1,41 dribbling riusciti di media a partita, rappresenta il profilo preferito attualmente dall'Inter per far rifiatare, insieme a Taremi, Lautaro e Thuram, garantendo a Inzaghi un'alternativa di assoluto livello all'argentino o al francese, potendo giocare sia da prima che da seconda punta.

Carboni possibile pedina di scambio

Per abbassare l'esborso economico necessario per portare Albert Gudmundsson a Milano, stando agli ultimi rumors l'Inter potrebbe inserire nella trattativa Valentin Carboni, attaccante classe 2005 attualmente in prestito al Monza, sul quale comunque eventualmente il club nerazzurro vorrebbe garantirsi il diritto di recompra, per non perdere del tutto il controllo su un talento che sembra pronto ad esplodere.