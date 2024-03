Nelle scorse l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato a TMW Radio della Juventus e nello specifico di Massimiliano Allegri, sottolineando come il presunto passaggio del tecnico in Premier League sarebbe da definire utopistico. Meno duro è stato invece l'intervento del giornalista Antonio Barillà a TV Play, che commentando l'operato di Allegri ha evidenziato come il livornese in questa annata stia rispettando gli obiettivi indicati dalla società ad inizio stagione.

Juventus, Braglia non fa sconti ad Allegri: 'Pensare che possa andare in Premier è utopia, gli allenatori come lui sono in declino'

"Il campionato di Max credo sia quello arabo. Questo tipo di allenatori è ormai in declino" questa è la frase dura che ha utilizzato l'ex calciatore Simone Braglia nei confronti del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Braglia, nell'intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio, ha poi continuato nel suo incipit su Allegri aggiungendo: "Max ha vinto con squadre già fatte, negli ultimi 3 anni dove doveva dare un'identità e doveva far maturare la squadra e tanti giovani ha fallito. Dire che Allegri possa andare in Premier è utopistico". Parlando poi della sfida che vedrà contrapporsi Lazio e Juventus all'Olimpico sabato pomeriggio, Braglia ha sottolineato come il neo allenatore dei biancocelesti Igor Tudor non avrebbe avuto il tempo materiale per risolvere i problemi della formazione capitolina, che tuttavia potrebbe rispondere presente nel confronto con i bianconeri.

Questo perché lo spogliatoio dei leader avrebbe la volontà di dimostrare il reale valore a seguito dell'esonero di Maurizio Sarri. Parlando infine del futuro della gestione tecnica della Juventus, Braglia ha evidenziato come la società bianconera non gradirebbe spendere tanti soldi per un possibile erede di Massimiliano Allegri e che di conseguenza potrebbe scegliere un profilo low cost come Thiago Motta o Alberto Gilardino.

Barillà: 'Se la Juve va in Champions Allegri ha fatto esattamente quello che la dirigenza gli ha chiesto'

Di Massimiliano Allegri e del suo operato alla Juventus in questa stagione ha detto la propria opinione anche il giornalista Antonio Barillà: "Questo è un momento in cui la società non è più la stessa società che c’era nel 2021.

Parlarsi e incontrarsi è giusto. Ci siamo fatti fuorviare dal crollo della Juventus ma se guardiamo la classifica il bilancio è positivo. Se la Juve va in Champions Allegri ha fatto esattamente quello che la dirigenza gli ha chiesto, tornare in Champions e lanciare tanti giovani". Queste le parole dette ai microfoni di TV Play da Barillà che concludendo il suo ragionamento sulla Juventus ha evidenziato come la formazione bianconera non sia stata mai realmente vicina all'Inter nella lotta allo scudetto.