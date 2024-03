La Juventus si prepara ad operare numerosi cambiamenti in previsione della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda le fasce. Il primo nome che saluterà Torino è Alex Sandro, che dopo oltre 300 presenze terminerà la propria esperienza in bianconero.

A fargli compagnia con la valigia in mano ci sarebbero però anche Filip Kostic, Mattia De Sciglio e Timothy Weah.

La Juventus sarebbe pronta a salutare a giugno Alex Sandro e De Sciglio

Arrivato come terzino ma trasformatosi nel tempo in un difensore centrale di fascia mancina, Alex Sandro ha deluso in numerose sfide, per lui niente rinnovo e possibile futuro in Arabia Saudita o in patria.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025 è Mattia De Sciglio, infortunatosi ai legamenti del ginocchio alla fine della scorsa stagione e mai rientrato in campo. Il terzino ex Milan è sempre stato considerato un'ottima alternativa da Massimiliano Allegri anche se negli ultimi anni è stato condizionato da diversi infortuni muscolari. Difficile una sua riconferma per il futuro.

Anche Filip Kostic e Timothy Weah sarebbero in partenza

Ben 23 match disputati in campionato con 4 assist, quasi tutti da fermo, ma pochissime azioni per cui ricordarsi di lui: Filip Kostic veniva da un'annata più che positiva con grandi aspettative che sono però state disattese.

La dirigenza bianconera valuta l'esterno serbo 20 milioni di euro e in estate vorrebbe finalizzarne la cessione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026. Anche per lui si prospetta un futuro in Arabia Saudita.

Timothy Weah, che non sta incidendo come ci si aspettava nella sua prima stagione in bianconero, vale più o meno la stessa cifra di Kostic.

Fin qui l'esterno Usa ha disputato 22 match nel campionato italiano, gran parte dei quali da subentrato, con un assist fornito ad un compagno. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia con un gol segnato contro la Salernitana.

La Juventus valuterà la promozione in prima squadra dei giovani della Next Gen

Non è al momento chiaro su quali profili punterà il club per sostituire i partenti.

Quel che è certo è che Giuntoli e Manna valuteranno in primis la promozione in prima squadra di giovani talenti della Next Gen, su tutti Livano Comenencia, esterno olandese agli ordini di Massimo Brambilla, e Tommaso Barbieri, che col Pisa in questa stagione di Serie B ha firmato 2 gol e fornito un assist in 22 presenze.