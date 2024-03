La Juventus, per il match di oggi 3 marzo, ha alcune assenze e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di giocatori importanti come Adrien Rabiot e Weston McKennie. Queste due defezioni sono particolarmente pesanti visto che sono due dei giocati più utilizzati dal tecnico bianconero. In ogni caso, le soluzioni non mancano e Massimiliano Allegri sembra orientato ad affidarsi a Carlos Alcaraz e Fabio Miretti. Con l'inserimento del numero 20 juventino come mazzala, sulla destra agirà Andrea Cambiaso. L’altro dubbio di formazione riguarda l’attacco della Juventus visto che Federico Chiesa è reduce da una botta al piede destro.

In ogni caso il numero 7 bianconero sta bene e va verso una maglia da titolare al fianco di Dusan Vlahovic.

Danilo in panchina

La Juventus ha recuperato Danilo per il match contro il Napoli, ma il capitano bianconero dovrebbe partire dalla panchina. Infatti, è reduce da un problema alla caviglia e per questo motivo Massimiliano Allegri preferisce preservarlo. Al posto di Danilo, verrà confermato Daniele Rugani, a completare la mediana ci saranno Federico Gatti e Gleison Bremer. La Juventus conferma la fiducia la numero 4 bianconero, nonostante sia reduce da alcuni match in cui non è stato particolarmente brillante. Soprattutto contro il Frosinone, Gatti è apparso piuttosto frenetico e questo non lo ha aiutato in fase offensiva dove ha avuto alcune occasioni per trovare il gol.

Se il difensore piemontese non è stato particolarmente lucido sotto porta, non si può dire lo stesso per Daniele Rugani che con un suo gol ha regalato di nuovo i tre punti alla Juventus dopo 4 risultati negativi. Adesso, però, i bianconeri hanno bisogno di ritrovare la continuità per proseguire nel modo migliore la corsa verso la Champions League.

Di certo il match contro il Napoli, si preannuncia complicato anche al netto delle assenze, inoltre, in casa degli azzurri la Vecchia Signora non vince dal 2019. In quella occasione a regalare la vittoria alla Juventus erano stati Pjanic e Emre Can.

Chiesa favorito su Yildiz

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, la Juventus è intenzionata ad affidarsi alle sue certezze.

In cabina di regia ci sarà sempre Manuel Locatelli e ai suoi lati dovrebbe toccare a Carlos Alcaraz e Fabio Miretti, a completare la mediana ci saranno Andrea Cambiaso e Filip Kostic che agiranno rispettivamente sulla destra e sulla sinistra. In avanti, la Juventus si affiderà alla certezza Dusan Vlahovic e al suo fianco dovrebbe toccare ancora a Federico Chiesa. Mentre Kenan Yildiz e Arek Milik, ex della partita, partiranno dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Vlahovic, Chiesa.