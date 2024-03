Fabrizio Ravanelli, ex giocatore e attuale tecnico e commentatore sportivo è stato recentemente intervistato a TvPlay.it, condividendo valutazioni interessanti e dettagliate sulle trattative di mercato, in particolar modo in riferimento alla Juventus.

Fabrizio Ravanelli su Calafiori

L'ex giocatore Fabrizio Ravanelli ha espresso il suo apprezzamento per il giovane difensore centrale Riccardo Calafiori, riconoscendo a sua evidente crescita dal punto di vista tecnico e la versatilità tattica che lo contraddistingue. Ha sottolineato come può giocare non solo come centrale difensivo di sinistra ma anche al centro in quanto bravo non solo nella marcatura ma anche nell'impostazione di gioco.

Nel corso dell'intervista, Ravanelli ha anche manifestato grande ammirazione per Nicolo Zaniolo, la cui carriera secondo l'opinionista sportivo avrebbe potuto prendere una svolta ancora più significativa sotto la guida di un allenatore come Luciano Spalletti. Ha sottolineato l'importanza di un ambiente e di un supporto adeguato per il giovane talento italiano.Secondo Ravanelli Zaniolo sarà sicuramente convocato nella nazionale italiana per l'Europeo. In merito all'utilità dell'attuale giocatore dell'Aston Villa in una squadra come la Juventus, l'ex giocatore ha dichiarato: "In quella zona di campo ci sono Soulé e Yildiz che, se li lasceranno sbagliare, rappresentano il futuro della Juve. Se fossi la società bianconera, me li terrei entrambi".

Ravanelli su Soulé, Yildiz e Chiesa

L'ex giocatore Fabrizio Ravanelli ha parlato del valore dei giovani talenti Soulé e Yildiz per il futuro della Vecchia Signora dichiarando: "Vendere Soulé o Yildiz sarebbe un autogol per la Juventus, meglio vendere Chiesa".

Passando alla situazione della Lazio, Ravanelli ha valutato l'impatto dell'arrivo di Igor Tudor come allenatore.

Ha previsto che il cambiamento di mentalità e tattica portato dal nuovo tecnico rappresenterà una sfida significativa per la Juventus e potrebbe influenzare le prospettive della Lazio in campionato e in Coppa Italia.

Infine, Ravanelli ha concluso l'intervista con un'analisi approfondita sul talento emergente Mateo Retegui, rivelando la sua valutazione sulla prestazione del giocatore con la nazionale italiano.

Ha sottolineato le qualità di Retegui come una forza dominante nel calcio italiano, se adeguatamente posizionato nel settore avanzato.

Paolo Bargiggia su Chiesa

A parlare della situazione di Federico Chiesa è stato Paolo Bargiggia. A Tv Play il giornalista sportivo ha dichiarato: "Alla Juve è umiliato dalle scelte dell’allenatore, farebbe meglio a cambiare aria e una sua cessione farebbe bene sia a lui che alla società bianconera stessa, vista la situazione sul rinnovo". Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2025 e al momento non si parla di prolungamento di contratto con la società bianconera.