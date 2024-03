La Juventus dovrà rinforzare il centrocampo in previsione della stagione 2024-2025. L'esigenza è quella di migliorare in qualità e fisicità il settore, anche in considerazione del ritorno della società bianconera in Champions League. Come scrive il giornalista sportivo Massimo Pavan su tuttojuve.com fra i nomi valutati dalla società bianconera per il centrocampo ci sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, già avvicinato alla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Il centrocampista della nazionale della Serbia sarebbe pronto a ritornare a Italia e gradirebbe un eventuale approdo a Torino.

La società bianconera potrebbe offrire come contropartita tecnica il cartellino del brasiliano Arthur Melo.

La Juve vorrebbe Milinkovic-Savic: possibile scambio con Arthur Melo

Il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic dopo diverse stagioni alla Lazio si è trasferito nel recente calciomercato estivo all'Al-Hilal per 40 milioni di euro. Si era parlato di un suo possibile approdo alla Juventus ma alla fine l'alto costo fra cartellino ed ingaggio ha portato la società bianconera a non investire sul centrocampista della nazionale della Serbia. In Arabia Saudita fino ad adesso ha disputato 18 match segnando 9 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 3 match ed 1 assist in King's Cup e 4 match ed 1 gol in AFC Champions League.

Sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, anche perché andrebbe ad incrementare non solo la qualità del centrocampo ma anche le realizzazioni e gli assist. Al momento infatti mancano nella rosa bianconera centrocampisti bravi nella finalizzazione.

La società bianconera potrebbe valutare anche uno scambio di mercato con l'Al-Hilal, con Milinkovic-Savic che approderebbe a Torino e Arthur Melo in Arabia Saudita.

A proposito del brasiliano, difficilmente sarà riscattato dalla Fiorentina non tanto per la valutazione di mercato (20 milioni di euro) quanto per lo stipendio che guadagna, superiore ai 6 milioni di euro a stagione.

Come giocherebbe la Juventus con Milinkovic-Savic

Il centrocampista Milinkovic-Savic ha caratteristiche tecniche che sarebbero molto utili al centrocampo della Juventus.

Può giocare infatti in tutti i ruoli anche se ha dimostrato che da mezzala o eventualmente da trequartista ha il rendimento migliore. Potrebbe anche fare il trequartista centrale nel 4-2-3-1, come faceva fra l'altro alla Lazio quando supportava Immobile riferimento avanzato. In un eventuale 3-5-2 della Juventus, potrebbe fare la mezzala sinistra ma non è escluso che la Juventus passi al 3-4-2-1 con il nazionale serbo che invece sarebbe schierato come uno dei due trequartisti centrali.