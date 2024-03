Lewis Ferguson e Teun Koopmeiners rimangono tra i possibili obiettivi di calciomercato della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Giuntoli sarebbe disposto ad inserire in un'eventuale trattativa il cartellino di Dean Huijsen o di Matías Soulé pur di strappare l’atalantino alle possibili lusinghe del Liverpool.

Diverso il discorso per il centrocampista del Bologna. Il giocatore scozzese viene valutato 25/30 milioni di euro dalla società felsinea. Troppi secondo la Juventus che potrebbe inserire il giovane Tommaso Barbieri come contropartita tecnica.

Koopmeiners: la Juventus potrebbe inserire Huijsen come contropartita tecnica

Negli ultimi giorni, sul 26enne giocatore olandese sembra esserci anche il forte interesse del Liverpool. La società inglese non avrebbe particolari problemi a coprire i 60 milioni richiesti dall’Atalanta. Condizione che però metterebbe in difficoltà la Juventus, la quale si troverebbe a dover cercare la liquidità necessaria attraverso cessioni eccellenti.

Per portare Koopmeiners a Torino, Cristiano Giuntoli starebbe pensando ai giovani Huijsen e Soulé come contropartite tecniche da inserire nell’eventuale trattativa. Nomi che piacciono molto all’Atalanta, in special modo quello del difensore olandese. Huijsen, che da poco ha allungato il suo contratto con la Juventus, è attualmente in prestito secco alla Roma.

L’ottimo impatto che sta avendo nella capitale ha attirato le attenzioni di numerosi club, tanto da far riflettere la dirigenza giallorossa su un’eventuale permanenza del giocatore nella capitale. Condizione però attualmente poco praticabile a causa dei paletti imposti dalla UEFA alla squadra capitolina. I bianconeri lo valutano infatti almeno 20 milioni di euro.

Il Bologna valuta Ferguson 25/30 milioni di euro

Non c’è solo Koopmeiners. Per la prossima sessione di Calciomercato la Juventus starebbe pensando anche a Ferguson. Il giocatore scozzese è uno dei tanti gioielli che si sono messi in mostra nel Bologna di Tiago Motta. Condizione che ha fatto salire verso l’alto la sua valutazione che ora si aggira a 25/30 milioni di euro.

La sensazione attuale è che la Juventus non voglia investire una cifra così alta sul giocatore, e come per Koopmeiners, starebbe valutando la possibilità di inserire delle contropartite tecniche gradite al Bologna. In questo caso sarebbe stato individuato il profilo di Tommaso Barbieri. L'ex giocatore della Juventus Next Gen, ora in prestito al Pisa, può essere riscattato dalla Juve alla cifra di 2 milioni di euro.

Ipotesi tattiche: il centrocampo della Juve con Ferguson

Il giocatore scozzese è in grado di adattarsi perfettamente a ogni modulo. La sua duttilità e le sue caratteristiche tecniche gli permettono di giocare in qualsiasi posizione, compresa quella di trequartista in un ipotetico 4-3-1-2.

Abile nel recuperare palloni interrompendo le azioni avversarie, Ferguson è in grado anche di far ripartire l’azione e nell’inserirsi in zona gol. Inoltre, grazie alla sua fisicità è in grado di garantire pressing a tutto campo ed eventuali chiusure difensive o marcature a uomo. Caratteristiche che nessun giocatore può attualmente esprimere ad un certo livello nella rosa della Juventus.