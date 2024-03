Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato estiva per la Juventus. A lanciare l'indiscrezione via X è stato il giornalista sportivo notoriamente vicino ai bianconeri Mirko Nicolino: "Fabian Ruiz: solo 1.400 minuti giocati in stagione al PSG, è elemento molto stimato da Giuntoli. È sotto contratto con i francesi fino al 2027 e a determinate condizioni potrebbe rappresentare un'occasione per la Juventus in estate".

La stagione fin qui disputata da Fabian Ruiz

Ruiz ha giocato un totale di 1.423 minuti in questa stagione, contribuendo con un gol e tre assist in tutte le competizioni, per un complessivo di 18 match nel campionato francese, oltre ai due in Coppa di Francia e ai cinque incontri in cui è sceso in campo in Champions League.

Nonostante non abbia brillato particolarmente in termini di numeri, Ruiz rimane un giocatore interessante che Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, stima molto avendolo portato in Italia ai tempi della militanza con il Napoli.

La Juventus valuterebbe un prestito con diritto di riscatto

Il Paris Saint-Germain sembra considerare Ruiz tra i giocatori cedibili, cosa che apre formalmente le porte a una trattativa. La Juventus potrebbe valutare al riguardo un prestito con diritto di riscatto, impostando magari un tavolo di trattative simile a quello che condusse Leandro Paredes la scorsa stagione a Torino proprio dal PSG.

I parigini hanno sborsato circa 23 milioni di euro per portarlo all'ombra della Tour Eiffel, più o meno la stessa valutazione che viene fatta oggi del suo cartellino.

I numeri di Fabian Ruiz e la sua collocazione tattica

Lo spagnolo classe '96 è la tipica mezzala di inserimento. Mancino puro e raffinato, con la casacca del Napoli ha firmato 22 gol e 15 assist in 166 presenze complessive. Coi parigini invece quattro gol e sei assist in 62 apparizioni totali.

Ruiz potrebbe essere schierato nel duo di centrocampo in un 4-2-3-1 (dove giocava anche a Napoli) o all'occorrenza essere impiegato come interno in una mediana costruita su tre elementi.

Le qualità tecniche del calciatore sono indiscutibili: Ruiz ha doti da assistman e vede la porta, che riesce spesso a centrare anche con conclusioni da fuori area, tutte qualità di cui oggi il centrocampo bianconero scarseggia in misura evidente.

L'unica pecca può essere rappresentata dalla velocità: anche per via delle elevate qualità tecniche, Ruiz rende al meglio con un centrocampista più fisico e rapido al suo fianco che possa correre al 'posto suo' lasciandogli i margini di manovra necessari per sprigionare il proprio estro.