Nelle scorse ore l'ex tecnico Gigi Maifredi è stato intervistato da TV Play e parlando della Juventus ha detto che i bianconeri stanno giocando una stagione mediocre, soprattutto se rapportata con quella che sta vivendo a Milano Simone Inzaghi con la sua Inter.

Della squadra piemontese ha detto la propria opinione anche Simone Braglia a TMW Radio: secondo l'ex calciatore la Juventus dovrebbe scommettere sui giovani già presenti in squadra, puntellando semplicemente la rosa con pochi innesti.

Maifredi: 'Essere cosi distanti dall'Inter in campionato significa aver fatto una stagione mediocre'

"Accontentarsi di essere nei primi quattro non è da Juventus, essere così distante dall’Inter significa aver fatto una stagione mediocre", cosi ha esordito ai microfoni di TV Play l'ex allenatore Gigi Maifredi parlando della Juventus.

Poi Maifredi ha continuato: "Voto alla stagione di Allegri? Difficile rispondere perché non guido la Juventus e non conosco le problematiche riscontrate da Allegri. Ad ogni modo penso che la stagione della Juventus non è entusiasmante perché non è migliorata in nulla". Secondo Maifredi infatti, Allegri non farebbe giocare Vlahovic nella posizione a lui più congeniale e non sarebbe ancora riuscito a schiera in campo insieme due elementi come Federico Chiesa e Kenan Yildiz.

Restando in ambito Juventus ,ma spostandosi in tema calciomercato, Maifredi ha sottolineato come i bianconeri avrebbero bisogno di due calciatori in particolare, vale a dire il centrocampista scozzese Lewis Ferguson e Riccardo Calafiori del Bologna.

L'ex allenatore ha poi parlato della Roma, mettendo di nuovo in ballo Josè Mourinho ed evidenziando come il tecnico portoghese sappia gestire grandi campioni ma non far migliorare i calciatori messi a sua disposizione.

Secondo Maifredi pertanto Daniele De Rossi potrà fare meglio rispetto allo Special One.

Della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri ha intanto parlato ai microfoni di TMW Radio anche l'ex calciatore Simone Braglia: "La proprietà non mi sembra voglia più mettere soldi se non quelli derivanti dalle competizioni a cui partecipa.

Credo che importante sia ripartire dallo zoccolo duro di giovani. Non so se Allegri sia o meno d'accordo con Giuntoli su questo e se sia un allenatore adatto per valorizzare quei ragazzi. Quest'anno non ha migliorato nulla. La rosa è già molto competitiva".