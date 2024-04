L'Inter sarà una protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia in entrata che in uscita e per poter rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi servirà fare qualche sacrificio anche in uscita, con qualche talento che potrebbe essere ceduto per fare cassa. Fra i giocatori che hanno più mercato c'è sicuramente Valentìn Carboni, attualmente in prestito al Monza. Su di lui c'è la Fiorentina, che un tentativo lo ha fatto già a gennaio senza successo.

In casa Torino intanto potrebbe cambiare qualcosa nel reparto avanzato in estate: un giocatore che sembra possa dire addio è Duvan Zapata.

Il centravanti colombiano non ha fatto male nella sua prima stagione all'ombra della Mole, ma intanto arrivano voci di un forte interessamento del Cruz Azul, club messicano che milita nella massima serie nazionale.

Carboni può lasciare l'Inter

L'Inter potrebbe decidere di sacrificare Valentìn Carboni nella prossima sessione estiva di calciomercato. A gennaio ci aveva provato la Fiorentina, ma i nerazzurri non avevano voluto privarsene, rimandando ogni discorso a giugno. Ma adesso Ausilio e Marotta sono pronti ad ascoltare eventuali offerte, anche per finanziare poi il mercato in entrata e sul talento argentino classe 2005 è pronto a tornare proprio il club di Rocco Commisso.

L'offerta rifiutata a gennaio dal club meneghino ammontava a 20 milioni di euro, anche perché in quel caso l'Inter avrebbe voluto riservarsi un diritto di recompra.

Ora la valutazione è leggermente più alta, ma difficilmente la Fiorentina accetterà di inserire il diritto di recompra nell'affare. Nonostante la giovanissima età, il talento in Brianza ha comunque collezionato 27 presenze, mettendo a segno due reti e insieme tre assist, dando l'impressione di grande talento.

Un accordo di massima tra le due società potrebbe arrivare intorno ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro più bonus legati al rendimento del calciatore e agli obiettivi di squadra.

Il possibile investimento del ricavato

L'Inter può sacrificare Valentìn Carboni anche per finanziare il mercato in entrata e, soprattutto, andare a rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi con un elemento di grande spessore. Il nome in cima alla lista degli obiettivi è quello di Joshua Zirkzee, valutato dal Bologna tra i 50 e i 60 milioni di euro, anche se non è da escludere l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare.

Occhio sempre alla pista che porta a Albert Gudmundsson, ipotesi che comporterebbe un investimento decisamente inferiore, visto che il Genoa lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Molto dipenderà anche dalla formula dell'affare e dall'eventuale apertura, appunto, a contropartite tecniche.

L'offerta per Zapata

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Torino tra qualche mese è Duvan Zapata, arrivato la scorsa estate dall'Atalanta. Il centravanti colombiano ha fatto abbastanza bene avendo messo a segno 11 reti e collezionato quattro assist in 31 partite di campionato, dimostrando anche di essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi a Bergamo. Per lui, però, c'è da segnalare un forte interesse dall'America, con il Cruz Azul, club messicano, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro. Una proposta che, se confermata, sarebbe difficile da rifiutare, tenendo conto del fatto che l'attaccante non è più giovanissimo, essendo un classe 1991.