La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe seguendo un nuovo profilo per la difesa ed il nome nuovo sarebbe quello di Marc Pubill, difensore dell'Almeria; la sua valutazione sarebbe intorno ai 20 milioni di euro, ed il trasferimento potrebbe avvenire in caso di cessione di Denzel Dumfries.

L'Inter su Pubill, ma ci sono anche il Milan ed il Liverpool

Nel mercato calcistico estivo emergono spesso nomi di giocatori che catturano l'attenzione dei grandi club europei: uno di questi è Marc Pubill, un talentuoso terzino destro che ha suscitato l'interesse di Inter e Milan, oltre ad attirare l'attenzione di squadre prestigiose come il Benfica e il Liverpool.

Pubill, classe 2003, ha dimostrato il suo valore come titolare indiscusso della fascia destra per l'Almeria, squadra spagnola in cui si è distinto per le sue prestazioni costanti e di alto livello. Arrivato dal Levante solo un anno fa, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, ha rapidamente conquistato un posto nella formazione titolare, diventando una delle giovani promesse del calcio spagnolo.

Tuttavia, non sono solo le squadre italiane ad aver notato il potenziale di Pubill. Secondo quanto riportato da Record, il Benfica lo ha inserito nella propria lista dei desideri in vista della prossima stagione, mentre il Liverpool ha mostrato interesse per il suo talento.

Il costo stimato per Pubill si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerevole che riflette il suo status crescente nel panorama calcistico europeo.

Con le sue doti difensive solide e la capacità di contribuire all'azione offensiva, Pubill rappresenta un investimento interessante per qualsiasi club in cerca di rinforzi nella fascia destra.

Per Inter e Milan, la possibilità di aggiudicarsi Pubill potrebbe dipendere anche dalle rispettive situazioni di mercato, in particolare da eventuali cessioni o rinnovi contrattuali, in particolare per i nerazzurri il giocatore potrebbe sostituire Denzel Dumfries in caso di cessione, mentre per il Milan potrebbe sostituire un'eventuale partenza di Davide Calabria.

Il ruolo con Simone Inzaghi

Nell'Inter di Simone Inzaghi il difensore potrebbe inserirsi come terzino nel modulo a tre, agendo come vice di Pavard in difesa o come esterno di fascia nel centrocampo a cinque, andando a prendere il ruolo di Dumfries.

L'inserimento in un gioco verticale e propositivo come quello di Simone Inzaghi potrebbe portare il giocatore a migliorare la sua spinta offensiva, caratteristica che lo sta rendendo uno dei migliori laterali in Europa, ma anche migliorare la capacità difensiva, richiesta esplicitamente nelle ali tornanti del modulo dell'allenatore nerazzurro.

Nel caso in cui dovesse invece essere schierato come terzo di difesa a destra, inserito nelle rotazioni con Darmian e Pavard, potrebbe godere del supporto dell'esperienza di Acerbi come centrale e di Bastoni sulla sinistra, già abituato ad eseguire alla lettere le disposizioni tattiche di Simone Inzaghi, caratterizzate da sovrapposizioni ed inserimenti, automatismi che hanno portato al trionfo in campionato in questa stagione.