Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ha parlato della situazione della Juventus, durante una recente intervista a "Cose di Calcio" su Radio Bianconera, soffermandosi sul futuro professionale di Massimiliano Allegri e di uno dei nomi avvicinati alla società bianconera per rinforzare il centrocampo, ovvero Teun Koopmeiners. Il giocatore dell'Atalanta ha una valutazione di mercato che si avvicina ai 60 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe decidere di inserire delle contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico in soldi.

Il giornalista Ceccarini su Allegri

"Se Allegri riuscisse a vincere la Coppa Italia e a portare la Juventus al secondo o terzo posto in Serie A, raggiungerebbe il massimo traguardo possibile considerando le risorse attualmente a disposizione della squadra", ha detto Niccolò Ceccarini.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "La Juventus non mi sembra abbia mai messo in discussione Allegri". Proseguendo la sua valutazione ha sottolineato come la situazione rimane sempre difficile, proprio per questo al momento non è il caso di dare per scontata la partenza di Allegri così come la sua permanenza per la prossima stagione.

Riguardo al mercato, Ceccarini ha affermato con sicurezza che l'esigenza principale per la Juventus rimane Teun Koopmeiners.

Il centrocampista rimane uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo considerando il fatto che garantisce quantità e qualità oltre a gol e assist come dimostrato in questa stagione con l'Atalanta. Fino ad adesso ha disputato 28 match nel campionato italiano segnando 11 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 3 match e 2 gol in Coppa Italia e 8 match ed 1 assist decisivo ad un suo compagno in Europa League.

L'opinionista sportivo ed ex giocatore Serena ha parlato del possibile sostituto di Allegri

In una recente intervista al Corriere della Sera l'ex giocatore e attuale opinionista sportivo Aldo Serena ha parlato del possibile sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus per la prossima stagione.

Ha dichiarato: "La Juve mi sembra voglia inaugurare un nuovo ciclo. E questo potrebbe interessare anche la guida tecnica. Servirebbe un allenatore più didattico, in grado di insegnare e costruire. Un profilo come quelli di Thiago Motta o Gilardino". Un tecnico gradito dall'opinionista sportivo è Amorim dello Sporting Lisbona, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato dovrebbe sostituire Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool dalla prossima stagione.