Il contributo di Gleison Bremer alla solidità difensiva della Juventus soprattutto in questa stagione non è passato inosservato, soprattutto ai dirigenti del Manchester United, che sembrano interessati ad aggiudicarsi il difensore brasiliano durante il prossimo Calciomercato estivo. Il brasiliano ha recentemente prolungato il suo contratto fino a giugno 2028 ma in caso di offerta superiore ai 60 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Gli inglesi però non vorrebbero spendere una somma così importante per il suo cartellino, per questo sarebbero pronti ad inserire una contropartita tecnica gradita alla Juventus, ovvero Mason Greenwood.

Il giocatore Bremer è un riferimento nella Juventus

Il giocatore Bremer, al suo secondo anno con la Juventus, ha dimostrato una costanza di rendimento che lo ha reso uno dei punti di riferimento della squadra. Dopo una prima stagione caratterizzata da alti e bassi, il difensore verdeoro si è imposto come elemento chiave della retroguardia bianconera, contribuendo in modo significativo alla recente solidità difensiva della squadra.

Il Manchester United, in procinto di avviare una nuova rivoluzione per tornare ai vertici, ha individuato in Bremer un obiettivo di grande interesse. La Juventus ha definito una clausola rescissoria di sessanta milioni di euro nel contratto del difensore, e i Red Devils sembrano disposti a pagare tale cifra senza esitazioni.

Sebbene la clausola entri in vigore solo dal 2025, i dirigenti della Juventus potrebbero essere tentati di accettare un'offerta già nei prossimi mesi, vista l'importanza della somma in questione.

ll giocatore Greenwood possibile contropartita tecnica offerta dal Manchester United

Tuttavia, emerge anche la possibilità di un inserimento nella trattativa di Mason Greenwood, giocatore inglese del Manchester United in prestito al Getafe e che in questa stagione sta dimostrando tutta la sua efficacia nel settore avanzato, senza contare che può giocare da punta centrale ma anche sulla fascia.

La sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro, di conseguenza il Manchester United per arrivare a Bremer dovrebbe aggiungere almeno 40 milioni di euro.

In questa stagione Greenwood ha disputato 26 match con il Getafe segnando 6 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 3 match con 2 gol in Coppa di Spagna.

Kim Min Jae possibile sostituto di Bremer

Considerando però l'esigenza di sostituire Bremer in caso di partenza, la Juventus dovrà trovare un giocatore che gli garantisca la stessa affidabilità. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse per Kim Min-Jae del Bayern Monaco, valutato circa 60 milioni di euro dalla società tedesca ma che potrebbe ritornare in Italia in prestito con diritto di riscatto. Il problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio pesante che guadagna il giocatore.