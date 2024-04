L'Inter è attenta ai profili che potrebbero potenziare la rosa del futuro. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti per Nacho Fernandez del Real Madrid che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024. Inoltre, i nerazzurri potrebbero chiedere informazioni anche per Arda Guler che non ha trovato molto spazio sotto la guida di Carlo Ancelotti. I nerazzurri, però, potrebbero perdere il duello per Albert Gudmundsson del Genoa, per il quale la Juventus sta accelerando in tempi.

Un pacchetto dalla squadra allenata da Ancelotti

L'Inter stima molto Nacho Fernandez e, dopo averlo trattato nella scorsa estate, sarebbe disposta a ingaggiarlo a fine stagione.

Il calciatore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno ma chiede uno stipendio molto elevato che, al momento, il club degli Zhang non può permettersi. Marotta e Piero Ausilio non vorrebbero superare i tre milioni di euro annui.

Sempre dal Real Madrid potrebbe arrivare un innesto per il centrocampo, infatti, i dirigenti meneghini vorrebbero chiedere delle informazioni per Arda Guler. Il turco non ha trovato spazio e potrebbe cambiare aria per giocare con continuità. L'Inter potrebbe puntare sulla presenza in rosa di Hakan Calhanoglu anche se i Blancos difficilmente vorranno privarsi di un calciatore così talentuoso. La società meneghina potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto, formula simile a quella che utilizzò il Milan quando ha prelevato Brahim Diaz proprio dal Real Madrid, che lo ha a sua volta riscattato.

La strategia di Giuntoli per l'attaccante

La Juventus potrebbe scippare Albert Gudmundsson all'Inter. L'islandese, che piace molto a Marotta, avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e sarebbe finito nei radar di Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero potrebbe puntare sulla mediazione di Gabriele e Valerio Giuffrida con i quali ha curato il trasferimento di Thiago Djalò dal Lille.

Inoltre. il Grifone stima il difensore ex Milan e il centrocampista Barrenechea, ora al Frosinone, che potrebbero abbassare le pretese economiche.

Le caratteristiche dei giocatori di Inter e Juve

L'Inter è molto attenta alla situazione Nacho perché lo ritiene un profilo che garantisce esperienza internazionale allo spogliatoio e soprattutto in campo.

Inoltre, si tratta di un giocatore che sa agire da terzino ma anche da centrale si un assetto a tre che a quattro. La fantasia di Arda Gulerm potrebbe servire a Simone Inzaghi che perderà Alexis Sanchez e che cerca un profilo da schierare sulla trequarti per fornire assist. Gudmundsson è il rinforzo che cerca la Juventus per l'attacco per sostener Dusan Vlahovic. L'islandese è bravo negli assist, nei calci piazzati e garantisce presenza sotto porta.