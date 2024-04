Steven Zhang è molto vicino a trovare l'accordo con il fondo Usa Pimco per finanziare il debito di circa 380 milioni di euro da restituire a Oaktree entro il 20 maggio. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, il magnate cinese avrebbe trovato l'intesa con il fondo Usa Pimco. Inizialmente ci sarebbero stati dei contatti, poi non approfonditi, con HayFin Capital e Ares.

Zhang alla guida dell'Inter

"Inter, Zhang a un passo dal rifinanziamento. Il fondo Usa Pimco è ormai vicino all’accordo. C’erano state discussioni anche con HayFin Capital e Ares, ma poi Pimco è andato in due diligence", ha dichiarato il giornalista Carlo Festa de Il Sole 24 ore.

Il futuro dell'Inter dovrebbe esser ancora nelle mani degli Zhang, pronti a chiudere l'accordo per finanziare il prestito elargito da Oaktree nel 2021. In quest modo, il gruppo cinese, avrà più tempo per rifletter sulla gestione delle quote di maggioranza. Negli ultimi mesi vari gruppi di investitori avrebbero avuto dei contatti per acquistare l'Inter ma la cifra richiesta dagli Zhang è stata sempre di circa 1,2 miliardi di euro. Non sarebbero stati accettati sconti dal giovane presidente nerazzurri che ha dimostrato di credere nel club nonostante i periodi di difficoltà economica causati soprattutto dal Covid.

Le voci sul fondo londinese e gli interessi arabi

Nelle scorse settimane, un fondo arabo, vicino alla famiglia reale ( rappresentata da Al Waleed bin Talal Al-Saud, miliardario e fondatore di Kingdom Holding Company" avrebbe avuto diversi contatti per acquistare l'Inter.

Sarebbero stati richiesti documenti e informazioni precise per formulare un'offerta ma gli Zhang non hanno mai abbandonato l'ipotesi di un rifinanziamento. In un primo momento si è parlato di un partner londinese, pronto a sostenere gli attuali proprietari della squadra meneghina con un prestito di circa 500 milioni di euro.

Il tasso, però, sarebbe stato molto simile a quello imposto da Oaktree ( circa il 12%).

La strategia e l'ambizione del gruppo cinese

Steven Zhang crede nell'Inter ed è convinto di poter recuperare gli introiti nelle prossime competizioni che vedranno Lautaro Martinez e compagni protagonisti in Champions League e soprattutto nel Mondiale per club nel prossimo anno.

La vittoria dello Scudetto e la presenza in Champions League per il settimo anno consecutivo garantiranno entrate economiche, e soprattutto tifosi allo stadio, fondamentali per i conti degli Zhang che puntano ad espandere il brand nerazzurro in tutto il mondo. Non è da escludere, inoltre, che si riavviino i processi per la costruzione di uno stadio di proprietà, da sempre centrale nei pensieri della società milanese.