L'Inter stasera potrebbe fare un altro passo avanti verso lo scudetto nel posticipo contro l'Udinese, tornando a più quattordici sul Milan secondo. Ormai sembra mancare solamente la matematica e proprio per questo i dirigenti si stanno portando avanti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Chiuse le operazioni Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, il club meneghino potrebbe fare qualcosa anche in difesa visto che Acerbi e De Vrij non sono più giovanissimi. Il nome che piace tanto è quello di Alessandro Buongiorno, che sembra aver manifestato la voglia di trasferirsi in nerazzurro ai compagni di Nazionale che militano a Milano in occasione delle amichevoli giocate dall'Italia negli Usa.

La Lazio cambierà sicuramente qualcosa in attacco la prossima estate dopo l'annata decisamente negativa che la vede lontano dai vertici e ormai fuori dalla lotta per la Champions League. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Giovanni Simeone, che al Napoli non sta trovando molto spazio. L'argentino potrebbe prendere il posto di Ciro Immobile, che pare destinato a dire addio essendo il suo rapporto con la piazza ai minimi storici.

Buongiorno in orbita Inter

Alessandro Buongiorno potrebbe essere il grande rinforzo dell'Inter per il reparto difensivo in vista della prossima estate. Il capitano del Torino andrebbe incontro al progetto di italianizzare la rosa ulteriormente con elementi anche di prospettiva, essendo un classe 1999.

Potrebbe essere uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij a lasciargli il posto visto che non sono più giovanissimi e anche a livello fisico cominciano ad accusare qualche problema di troppo.

Il Toro sicuramente non lo lascerà partire con grande facilità avendo una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. Inter che, però, avrebbe almeno quattro nomi da giocarsi come contropartita tecnica.

In primis Pio Esposito (il terzo fratello ora in prestito allo Spezia), Satriano (adesso al Brest) oppure Oristanio (da capire cosa farà il Cagliari con l’opzione di riscatto). Difficile ma da non escludere Valentìn Carboni, che avrebbe una valutazione chiaramente maggiore, tra i 20 e i 25 milioni di euro.

La nuova Inter

Inter che potrebbe rinforzarsi notevolmente tenendo in considerazione il fatto che l'anno prossimo giocherà sicuramente più partite tra Champions League, con il nuovo formato, e il Mondiale per club in programma l'estate successiva.

E andiamo a vedere quella che potrebbe essere la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ipotizzando un undici titolare con le alternative.

Inter (3-5-2): Sommer (Bento); Pavard (Bisseck), Buongiorno (De Vrij), Bastoni (Acerbi/Carlos Augusto); Darmian (Buchanan), Barella (Frattesi), Calhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro (Taremi), Thuram (Gudmundsson).

Lazio su Simeone

La Lazio vorrebbe rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato visto che molto probabilmente andrà via Ciro Immobile. I biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Giovanni Simeone, che tornerebbe volentieri a lavorare con Igor Tudor. Il centravanti argentino al Napoli è sempre ai margini ed è per questo che è pronto a chiedere la cessione.

I partenopei lo valutano tra i 10 e i 15 milioni di euro ma le società potrebbero anche imbastire uno scambio con un giocatore come Vecino che potrebbe anche essere inserito nell'affare, con conguaglio a favore del club di Aurelio De Laurentiis. Al momento, comunque, siamo nell'ambito dei sondaggi.