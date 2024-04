La Juventus raggiunge la finale di Coppa Italia, qualificazione inaspettata se pensiamo all'evoluzione del match dello stadio Olimpico, con la squadra bianconera che ha subito completamente la Lazio per gran parte del match. A garantire l'accesso alla finale è stato il gol di Milik al 83esimo, un risultato importante non solo per questa stagione ma anche per la prossima in quanto giocarsi la finale di Coppa Italia significa anche partecipazione alla Supercoppa italiana 2024-2025. In quest'ultima competizione infatti si sfideranno le prime due classifiche in campionato, oltre le due finaliste di Coppa Italia.

In caso di successo della Coppa Italia la Juventus incasserà almeno 7,6 milioni di euro

La finale di Coppa Italia garantisce alle partecipanti 5 milioni di euro, in caso di vittoria della competizione il 16 maggio tale somma incrementerebbe a 7,6 milioni di euro. A questi bisogna aggiungere anche gli incassi che arriveranno dalla vendita dei biglietti, la quota degli incassi da ticketing della sfida dell’Olimpico saranno spartiti tra i due club finalisti e la Lega. L'eventuale vittoria della competizione da parte della Juventus permetterebbe ad Allegri di diventare il primatista nelle vittorie della Coppa Italia, arrivando ad un totale di 5. Come dicevamo in precedenza la finale garantisce l'accesso anche alla Supercoppa italiana nella stagione 2024-2025.

La Supercoppa italiana 2024-2025 si disputerà in Arabia Saudita

La prossima Supercoppa italiana, prevista per gennaio 2025, si disputerà nuovamente in Arabia Saudita, come avvenuto nella stagione 2023-24. Il Paese ospitante assicura un montepremi di 23 milioni di euro, triplicando così l'importo rispetto al passato.

Nella stagione 2022-23, quando l'Inter e il Milan si contesero la Supercoppa in Arabia Saudita, il budget era di soli 7,5 milioni di euro.

L'anno scorso, con l'introduzione della nuova formula delle Final Four, l'Inter, vincitrice della Supercoppa, ha portato a casa 8 milioni di euro, mentre il Napoli, finalista sconfitto, ha guadagnato 5 milioni di euro.

Le altre due semifinaliste, la Lazio e la Fiorentina, hanno ottenuto un premio di 1,6 milioni di euro ciascuna.

Infine, la Lega ha incassato 6,8 milioni di euro.

Chi parteciperà alla Supercoppa italiana nel 2024-2025

Al momento, tenendo conto della classifica di Serie A e del cammino in Coppa Italia, le uniche società certe di partecipare alla Supercoppa italiana sono Inter (campione d'Italia) e Juventus (qualificata in finale di Coppa Italia). E' a pochi punti dall'accesso alla competizione anche il Milan, attualmente seconda in campionato, mentre l'altra partecipante alla Supercoppa italiana sarà una fra Fiorentina e Atalanta, che si sfideranno mercoledì 24 aprile al Gewiss Stadium dopo l'1 a 0 dell'andata per i toscani allo stadio Artemio Franchi di Firenze.