La Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Torino di questo sabato 13 aprile alle ore 18. I bianconeri vogliono trovare una vittoria per dare continuità al successo contro la Fiorentina. Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi ai suoi uomini migliori. In particolare in attacco ci sarà la coppia formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Anche a centrocampo, il tecnico livornese non sembra intenzionato a fare cambi e i dubbi sulle fasce sembrano risolti: Andrea Cambiaso e Filip Kostic avrebbero vinto i ballottaggi con Timothy Weah e Samuel Iling Junior.

Nessun cambio per Allegri

La Juventus, per provare a battere il Torino, si affiderà al classico 3-5-2: in porta non ci saranno novità e Massimiliano Allegri si affiderà a Wojciech Szczesny. Davanti a lui si muoveranno i tre difensori "titolarissimi" Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. A centrocampo ci saranno le altre certezze bianconere Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Alla vigilia del derby, Massimiliano Allegri aveva confidato di avere dei dubbi sulle fasce laterali, ma alla fine, da quello che trapela, l’allenatore ha deciso di non cambiare. Perciò sulle corsie laterali ci saranno ancora Andrea Cambiaso e Filip Kostic, mentre Samuel Iling Junior e Timothy Weah partiranno dalla panchina.

Anche in attacco non ci saranno novità e Kenan Yildiz e Moise Kean dovranno aspettare, eventualmente, il secondo tempo per entrare in campo. A disposizione non ci sarà invece Arek Milik che è ancora alla prese con un fastidio muscolare.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

I tifosi della Juventus accendono il derby con degli striscioni in città

Mancano ormai pochissime ore al derby della Mole - fissato per le ore 18 di questo sabato - e l’attesa a Torino sta crescendo. In particolare, i tifosi della Juventus hanno deciso di esporre alcuni striscioni per sottolineare la supremazia dei bianconeri sui cugini granata: “Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi”, questo lo striscione apparso in mattinata davanti alla basilica di Superga, esposto dal gruppo di tifosi bianconeri dei Drughi. I sostenitori bianconeri hanno posizionato anche un altro drappo raffigurante una zebra che ha la meglio su un toro, che recita: “El mata Toro”.