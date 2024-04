Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, nella prossima sessione estiva di rafforzamento la Juventus potrebbe ascoltare eventuali offerte anche per Danilo, capitano dei bianconeri valutato circa 12 milioni di euro. Al contrario, Andrea Cambiaso apparirebbe come uno degli intoccabili alla Continassa: al classe 2000 la Juve avrebbe infatti intenzione di prolungare il contratto con annesso aumento di stipendio.

Juventus, ora anche Danilo non sarebbe più certo del posto

Danilo non sarebbe più un intoccabile in casa Juventus: è questa l'indiscrezione che filtra dalla Continassa nella giornata di oggi e che testimonierebbe la volontà del direttore sportivo Cristiano Giuntoli di valutare eventuali offerte in estate anche per il difensore e capitano della formazione bianconera.

Danilo, legato alla Vecchia Signora da un contratto che scadrà nel 2025, potrebbe dunque essere ceduto per ringiovanire la rosa: la sua valutazione ad oggi si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Ovviamente, se lo stopper ex Manchester City dovesse partite, allora la Juve dovrebbe trovare un suo sostituto e ad oggi le opzioni per i bianconeri non mancherebbero: Riccardo Calafiori del Bologna ad esempio, sarebbe uno dei profili che piacerebbe maggiormente ai dirigenti della compagine piemontese cosi come Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino che ha attratto l'attenzione anche di Inter e Milan. Sullo sfondo per la Juventus resterebbe sempre valida anche la candidatura di Giorgio Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta dal cartellino vicino ai 50 milioni di euro.

Juventus, Cambiaso è intoccabile

La Juventus, oltre all'eventuale cessione di Danilo, starebbe valutando di cedere altri calciatori attualmente presenti in rosa ma tra questi non compare il nome di Andrea Cambiaso: l'esterno ex Genoa è infatti uno di quegli elementi sui quali la società bianconera avrebbe intenzione di puntare per il prossimo futuro.

Le voci di mercato delle scorse ore che vorrebbero diversi club in Inghilterra, tra cui Manchester United ed Aston Villa, e in Spagna interessati al profilo del calciatore classe 2000 avrebbero dunque messo in allerta i dirigenti alla Continassa, che vorrebbero di conseguenza prolungare il già longevo contratto di Cambiaso per blindarlo oltre il 2027.

Il piano della dirigenza piemontese sarebbe quello di ritoccare il contratto del giovane calciatore, proponendogli un rinnovo con annesso aumento di stipendio. Ad oggi Cambiaso è infatti uno dei componenti della rosa bianconera a percepire meno di tutti, con un milione di euro di ingaggio stagionale.