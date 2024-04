La Juventus si sta preparando in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri ripartono dal 2-0 dell’andata e hanno il dichiarato obiettivo di approdare in finale. Per questo match Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare sui suoi uomini migliori. A cominciare dall’attacco dove dovrebbe esserci ancora Federico Chiesa, con Kenan Yildiz inizialmente in panchina. In difesa Daniele Rugani è favorito per sostituire lo squalificato Federico Gatti. Per il resto non dovrebbero esserci novità e in porta toccherà a Mattia Perin, titolare in Coppa Italia.

La Juventus va avanti con il 3-5-2

La Juventus, in queste ore, sta curando gli ultimi dettagli tattici in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri vogliono raggiungere la finale per poter avere la possibilità di giocarsi un trofeo non solo in questa stagione ma anche nella prossima. Essere infatti finalista consentirebbe alla Juve di guadagnarsi anche l’opportunità di giocare la Supercoppa italiana nella stagione 2024/2025.

Per tutti questi motivi, Massimiliano Allegri sembra intenzionato ad andare avanti con il 3-5-2: in porta ci sarà Perin. Davanti a lui agiranno Danilo, Gleison Bremer e Daniele Rugani. Quest’ultimo sarà titolare al posto di Federico Gatti che resterà a Torino poiché squalificato.

A centrocampo sulla destra ci sarà Andrea Cambiaso, in mezzo ci sarà il turno di Weston McKennie che ha riposato contro il Cagliari. A completare la mediana ci saranno Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. A sinistra, invece, giocherà Filip Kostic: il serbo contro i sardi ha rifiatato e non è entrato nemmeno a gara in corso.

In attacco la certezza è Dusan Vlahovic, al suo fianco probabilmente giocherà Federico Chiesa, che pare favorito su Kenan Yildiz.

Le parole di Allegri alla vigilia

Intanto mister Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: “È una partita difficile da dentro o fuori. Bisognerà fare una grande partita". Il tecnico livornese non si fida del risultato dell’andata visto anche che la sua squadra in campionato è reduce da un’altra brutta prestazione.

Vista l’importanza della partita Allegri non ha voluto sbilanciarsi più di tanto sulle scelte di formazione. Al tecnico è stato chiesto anche un parere sul rendimento di Yildiz: “È un percorso di tutti i giocatori. Kenan ha qualità straordinarie”.