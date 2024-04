Juventus, Milan e Napoli potrebbero pensare di cambiare i rispettivi allenatori. Le dirigenze rossonere e partenopee non sarebbero contente di come si sta svolgendo la stagione mentre i bianconeri la fine della stagione, in particolare le sorti della Coppa Italia.

Inoltre, sarà da vedere se verrà raggiunto l’obiettivo del quarto posto. I dirigenti piemontesi starebbero comunque intensificando i contatti con Thiago Motta del Bologna per comprendere i margini di un nuovo progetto tecnico. Il Milan seguirebbe profili come Lopetegui, Manuel Pellegrini e Fonseca invece i campani avrebbero contattato Antonio Conte per ripartire dopo una stagione deludente.

Qualità e giovani per la nuova Juventus

La Juventus se dovesse salutare Massimiliano Allegri, che ha un contratto in essere fino al 2025 (stessa durata di Allegri), vorrebbe puntare su Thiago Motta del Bologna. L'ex centrocampista dell'Inter si è messo in evidenza per il gioco espresso dalla sua formazione e per come ha valorizzato i giovani talenti. Proprio quest'ultimo punto avrebbe convinto Giuntoli a puntare su di lui per inserire in prima squadra i calciatori della Primavera. La strategia è quella di consolidare un gruppo formato da giocatori esperti e profili talentuosi. Fondamentale sarà anche il mercato dove si sondano Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, e Albert Gudmundsson del Genoa.

Il post Pioli dalla Spagna

Il Milan non dovrebbe continuare il suo rapporto con Stefano Pioli nonostante ci sia un contratto fino al 2025. Zlatan Ibrahimovic avrebbe sondato profili come Xavi, Thomas Tuchel, Fonseca e Manuel Pellegrini ma il più gettonato sarebbe quello di Julen Lopetegui. L'ex Real Madrid ha esperienza internazionale perchè ha gestito anche la Spagna e potrebbe continuare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1.

Inoltre, non avendo una sistemazione, potrebbe essere un profilo facilmente trattabile se gli si dovesse offrire un progetto ambizioso come quello che ha in mente Cardinale. Non si esclude la pista Fonseca che ha già allenato in Italia alla Roma e la suggestione Pellegrini. Quest’ultimo, ora al Betis, ha allenato squadre importanti come City e Real Madrid e avrebbe le capacità per gestire profili esperti e giovani talenti.

Una garanzia per un nuovo corso

Il Napoli dovrà sicuramente cancellare una stagione deludente. Il tecnico che Aurelio De Laurentiis vorrebbe ingaggiare è Antonio Conte, non facile da convincere perché avanza pretese economiche elevate. Il numero uno dei campani avrebbe già fatto sapere di voler metter sul piatto un contratto triennale da circa 8 milioni di euro a stagione per convincerlo anche se l'ex Inter chiede degli investimenti onerosi sul mercato. L'acquisto di una punta e di un centrale saranno fondamentali per il nuovo anno. Osimhen dovrebbe essere ceduto all'estero e servirà un sostituto all'altezza per intraprendere un progetto vincente. I nomi sarebbero quelli di Boniface del Leverkusen,valutato circa 50 milioni di euro, Joshua Zirkzee e Santiago Gimenez del Feyenoord.

Le idee tattiche per Juventus, Milan e Napoli

La Juventus di Thiago Motta potrebbe collocarsi in campo con un 4-2-3-1 che avrebbe delle varianti tattiche durante la gara. Il Bologna, infatti, spesso imposta a tre per poi difendersi con un 4-5-1, dove ali e centrocampisti hanno il compito di stringer le linee per evitare verticalizzazioni. Più propositivo dovrebbe essere il calcio di Lopetegui, che si fonda comunque su rapidi contropiedi e fraseggi brevi in fase di possesso. Il Napoli di Conte potrebbe invece passare al 3-5-2, assetto nel quale il centrale avrà un ruolo cardine per l'impostazione della manovra