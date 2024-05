A pochi giorni dalla conclusione degli allenamenti il Crotone prova a voltare pagina. Il presidente del club Gianni Vrenna ha di fatto annunciato l'imminente arrivo di un nuovo allenatore. Ci sarà da sfoltire la rosa per imbastire un nuovo progetto. Gli squali proveranno a trattenere alcuni dei migliori della stagione, senza però declinare eventuali offerte allettanti. Un calciatori con dei corteggiatori è l'attaccante Marco Tumminello, accostato nei giorni scorsi al Trapani e in queste ore anche alla Lucchese.

Crotone, rumor sul futuro di Tumminello

In questa stagione Marco Tumminello è stato tra gli attaccanti più prolifici del Girone C di Serie C. Si è trattato della sua annata migliore in maglia rossoblù e di quella con maggiori reti segnate in carriera. Dopo qualche anno difficile l'attaccante è riuscito a creare una coppia perfetta con il compagno di squadra Guido Gomez. All'attivo per lui 17 reti, 15 in campionato e 2 in Coppa Italia.

In queste ore il calciatore sarebbe seguito dalla Lucchese come potenziale innesto per rinforzare l'attacco. A lui è inoltre interessato anche il Trapani, fresco di promozione in Serie C.

Una stagione per il rilancio

Marco Tumminello è ritornato protagonista con la maglia del Crotone.

Dalla Serie A - dove ha esordito proprio con gli squali - alla Lega Pro, il suo è stato un lento declino causato dalla sfortuna più che dai risultati maturati sul campo. Lo scorso anno con gli squali aveva trovato poco spazio, venendo ceduto alla Gelbison in prestito, quest'anno invece è arrivata la definitiva consacrazione che lo ha portato a un grande girone di ritorno.

Al netto delle offerte che arriveranno nel Calciomercato estivo, la sua permanenza in rossoblù non è del tutto da escludere.

Crotone, nuovo tecnico e nuovo ds in arrivo

In questi giorni il Crotone potrebbe ufficializzare il suo allenatore. Si tratterà di un tecnico giovane, che dovrà sposare la filosofia della società, andando a creare un nuovo gruppo vincente.

L'annuncio dell' imminente arrivo di un nuovo allenatore è stato fatto dal presidente Gianni Vrenna nei giorni scorsi in una conferenza stampa, nel corso della quale ha ufficializzato la separazione dall'attuale Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari. Nei giorni scorsi i profili accostati ai calabresi sono stati quello di Emilio Longo per la panchina e Antonio Amodio nel ruolo di Direttore Sportivo.