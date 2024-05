Secondo alcune indiscrezioni recenti l'Inter sarebbe tornata seriamente interessata a Michele Di Gregorio, [VIDEO] attuale portiere del Monza, per rinforzare il proprio reparto difensivo. La Juventus, che ha già mostrato interesse per il giocatore, non ha ancora concluso l'affare, lasciando spazio ai nerazzurri per inserirsi nella trattativa e chiudere per una cifra intorno ai 15 milioni di euro​​.

Le caratteristiche tecniche di Di Gregorio

Michele Di Gregorio, 26 anni, è considerato uno dei portieri emergenti più interessanti della Serie A. Nato a Milano e cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha sviluppato una notevole esperienza grazie ai vari prestiti, culminati con il passaggio al Monza nel 2020.

Dopo aver contribuito in modo significativo alla promozione del Monza in Serie A, Di Gregorio ha continuato a impressionare nella massima serie italiana, dimostrandosi un portiere affidabile e performante​​.

Di Gregorio è noto per la sua capacità di gestione del pallone, toccando una media di 44 palloni a partita, un dato che lo pone tra i portieri più coinvolti nel gioco in Serie A. Questo lo rende un'opzione ideale per squadre che prediligono un gioco basato sul possesso palla. Inoltre, le sue prestazioni sono state caratterizzate da una solida presenza tra i pali, con 13 clean sheet in 26 partite della stagione 2023/2024, concedendo solo 23 gol​​.

La situazione di mercato di Di Gregorio

La Juventus, pur essendo interessata al portiere, non ha ancora formalizzato un'offerta, lasciando aperta la possibilità per l'Inter di riportare Di Gregorio a Milano.

La valutazione del portiere si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, un prezzo che riflette il suo valore attuale e le sue prospettive di crescita futura. Se l'Inter dovesse concludere l'affare, Di Gregorio rappresenterebbe un rinforzo importante per la squadra, soprattutto in vista della necessità di trovare un sostituto a lungo termine per Yann Sommer​​.

Per l'Inter l'acquisto di Di Gregorio potrebbe non solo risolvere le questioni legate al reparto portieri, ma anche rappresentare un investimento strategico per il futuro. Di Gregorio, infatti, non solo ha dimostrato di avere le capacità tecniche necessarie per competere ad alti livelli, ma è anche un ex prodotto del vivaio nerazzurro, il che faciliterebbe il suo reinserimento nel club.

Dal canto suo, Di Gregorio vedrebbe un ritorno all'Inter come un'opportunità per fare un ulteriore salto di qualità nella sua carriera, giocando in una squadra che compete regolarmente per il titolo di Serie A e partecipa alle competizioni europee. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, con l'Inter che cercherà di battere la concorrenza della Juventus e assicurarsi uno dei portieri più promettenti del campionato italiano​