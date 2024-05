Nelle scorse ore lo speaker radiofonico della Juventus Edoardo Mecca ha scritto sul proprio account X un messaggio sottolineando come la società bianconera abbia fatto bene a non puntare ancora una volta su Antonio Conte ma anzi a scegliere di iniziare un progetto completamente da zero con Thiago Motta sulla panchina. Secondo Mecca inoltre, i tifosi non dovrebbero disperare se ci saranno cessioni di alto livello.

Juventus, Mecca: 'Perché il club bianconero avrebbe sbagliato a non puntare su Conte anziché ripartire con un progetto nuovo?'

"Adoro Antonio Conte da sempre ma ora spiegatemi perché la Juve avrebbe sbagliato a non prenderlo anziché puntare da zero su un progetto nuovo?

Si uscirà mai dai soliti 2 nomi? E questo discorso non vale solo per gli allenatori ma anche riguardo ai giocatori" questa è la domanda che ha posto ai tifosi della Juventus sul proprio account X lo speaker vicino alla compagine bianconera Edoardo Mecca. Quest'ultimo, riferendosi sempre a Conte e al suo accostamento al Napoli ha poi aggiunto: "Il Napoli di Antonio Conte, senza Coppe, diventa automaticamente squadra candidata per lo scudetto, se non la favorita. Se farà ciò di cui è da sempre capace, ribalterà tutto l’ambiente". Infine Mecca, riferendosi alle eventuali cessioni che potrebbe effettuare la Juventus in estate ha scritto: "Un consiglio a tutto il tifo bianconero: non dobbiamo avere paura di eventuali cessioni illustri.

Verranno sostituiti con intelligenza. Importante dopo anni è avere ben in mente un progetto di rinnovamento della rosa e finanziario. Dobbiamo avere pazienza e soprattutto fiducia".

Juventus, i tifosi rispondo alle parole di Mecca: 'Il ritorno di Conte sarebbe stata una garanzia'

Tantissimi tifosi hanno commentato le parole di Mecca: "Meglio così perché anche basta con i ritorni al passato, molti pensavano che fosse una garanzia di vincere pure Allegri bis e invece 0 scudetti in 3 anni, meglio puntare su uno nuovo come Thiago Motta che fa pure giocare meglio e non scappa a luglio se non gli prendono un giocatore" scrive un utente X evidentemente d'accordo con le parole dello speaker.

Un altro invece, va contro Mecca: "Il progetto nuovo lo abbiamo sperimentato con Sarri e Pirlo ed è andata male. Il ritorno di Antonio Conte sarebbe stata una garanzia e invece si ritrova ad allenare una diretta concorrente per lo scudetto in un ambiente consono alle sue idee di calcio". Un pensiero reiterato da un secondo utente: "Perché Conte ti porta DNA vincente, DNA bianconero, lavoro, sudore e sacrificio. Ti migliora i giocatori ha esperienza in situazioni delicate come queste. Motta è interessante ma un grande punto interrogativo e per me la Juve non può permettersi di rischiare".