Domani, 29 gennaio, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Benfica nell’ottava giornata della Fase a gironi della Champions League. Un match cruciale per i bianconeri, che puntano ad un successo per piazzarsi più in alto possibile in classifica in vista dei Play-Off.

In attacco il centravanti titolare sarà Dusan Vlahovic, mentre in mediana potrebbe partire dal primo minuto Douglas Luiz, con Khéphren Thuram inizialmente in panchina.

La possibile formazione

In avanti alle spalle di Dusan Vlahovic ci sarà il terzetto offensivo composto da Francisco Conceição a destra, Teun Koopmeiners al centro e uno tra Samuel Mbangula e Kenan Yildiz a sinistra.

In mezzo al campo, la Juventus punterà sulla qualità e la solidità di Douglas Luiz e Manuel Locatelli, chiamati a dare equilibrio alla squadra sia in fase di possesso che in copertura. Il brasiliano avrà il compito di impostare e garantire dinamismo, mentre Locatelli si occuperà della gestione del gioco e dell’interdizione.

La principale novità della retroguardia riguarda la posizione di Weston McKennie, che sarà schierato ancora terzino sinistro per via del forfait di Cambiaso.

A destra, ci sarà Savona, mentre la coppia centrale sarà formata da Gatti e Kalulu. Tra i pali, confermato Di Gregorio.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula (Yildiz); Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta.

Le parole di Thiago Motta

Il tecnico Thiago Motta, nella conferenza stampa della vigilia, non si è sbottonato molto sulle possibili scelte di formazione, ma si è soffermato su cosa dovrà fare la sua squadra in campo: "Giocheremo senza fare calcoli, per vincere la partita. Abbiamo una grande opportunità contro una squadra con giocatori con grande esperienza.

Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico con l'atmosfera della Champions e dobbiamo fare una grande partita".

Motta è tornato anche sulla sconfitta di Napoli: "Dopo la sconfitta non siamo mai contenti ma abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Poi nella ripresa ci siamo abbassati e dovevamo ricompattarci". In conferenza c’era anche Francisco Conceicao che ha spiegato che nella sua carriera non ha mai segnato al Benfica: "È un fatto che non ho mai segnato al Benfica e spero di cambiare questo. L'importante è il risultato della squadra".