L'Inter deve fare i conti con il grave infortunio subito ieri da Tajon Buchanan. Il giocatore si è fatto male in allenamento con il Canada, impegnato in Coppa America e l'esito degli esami strumentali è stato molto duro: frattura della tibia e stop tra i 4 e i 6 mesi. Questo porterà inevitabilmente la società nerazzurra a muoversi sulle fasce per regalare un rinforzo a Simone Inzaghi. Sono diversi i nomi accostati in queste ore al club meneghino ma una vera e propria occasione potrebbe arrivare dal Manchester City, con Joao Cancelo che è rientrato dal prestito al Barcellona ma non è nei piani di Pep Guardiola.

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi in attacco e non sembra volersi fermare all'arrivo del solo Moise Kean dalla Juventus. Per questo motivo nei prossimi giorni i viola faranno un tentativo per Lorenzo Lucca, che l'Udinese potrebbe anche lasciare partire dopo un'annata altalenante ma non così negativa tanto da averlo poi riscattato dal Pisa per 8 milioni di euro.

Suggestione Cancelo per l'Inter

L'Inter dovrà muoversi inevitabilmente sul mercato alla ricerca di un rinforzo sugli esterni dopo l'infortunio grave subito in Nazionale da Tajon Buchanan. I nerazzurri cercheranno un calciatore che possa giocare su entrambe le fasce, un po' come il canadese e in queste ore starebbe prendendo quota l'ipotesi Joao Cancelo.

L'esterno portoghese è tornato al Manchester City dopo il prestito al Barcellona ma i Citiziens non hanno alcuna intenzione di puntarci, visto che il giocatore non rientra nei piani di Pep Guardiola.

Da qui l'idea di un ritorno a Milano che sarebbe clamoroso a distanza di sei anni visto che Cancelo ha già giocato agli ordini di Luciano Spalletti nella stagione 2017-208, quando non fu riscattato poi dal Valencia per problemi di fair play finanziario.

L'Inter potrebbe imbastire la trattativa con il club inglese sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Ovviamente anche il giocatore dovrà venire incontro alle esigenze visto che i nerazzurri non possono andare oltre uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione.

Il parere di Biasin

Il noto giornalista, Fabrizio Biasin, però non sembra essere così convinto che Joao Cancelo possa fare al caso dell'Inter spiegandone i motivi ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Non ci punterei perché, tecnicamente è fortissimo, è uno degli esterni più forti mai visti, ma non sono mai per i cavalli di ritorno. E poi non credo abbia quel dinamismo che serve nel 3-5-2 di Inzaghi".

L'esterno portoghese sarebbe l'ideale perché oltre ad essere abbastanza veloce è anche molto bravo nell'uno contro uno, caratteristica che manca nella rosa nerazzurra.

Fiorentina su Lucca

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Lucca [VIDEO] per completare il reparto avanzato per la prossima stagione.

I viola hanno chiuso l'acquisto di Moise Kean dalla Juventus per 15 milioni di euro ma seguono un'altra punta visto che sono alla ricerca di una sistemazione per Nzola.

L'Udinese ha riscattato il classe 2000 dal Pisa per 8 milioni di euro e valuta il proprio centravanti sui 15 milioni di euro. Una cifra alla portata del club di Rocco Commisso, che potrebbe mettere sul piatto il cartellino proprio di Nzola, oltre ad un conguaglio sui 10 milioni di euro e un paio di milioni come bonus legati al rendimento di squadra e del calciatore stesso. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'agente Riso per capire la fattibilità dell'affare.