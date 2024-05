L'Inter potrebbe presto trovarsi di fronte a una decisione cruciale a livello tecnico: il Real Madrid, alla ricerca di rinforzi a centrocampo, avrebbe puntato gli occhi su Nicolò Barella, uno dei giocatori più preziosi della rosa nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni, il club spagnolo sarebbe pronto a presentare un'offerta da 120 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista sardo.

Barella nel mirino del Real Madrid

Con il recente passaggio di proprietà, l'Inter è ora nelle mani del fondo americano Oaktree, che ha rilevato il club dopo l'escussione del pegno su Suning.

L'obiettivo dichiarato della nuova proprietà è garantire la stabilità economica e sportiva del club, ma questo potrebbe comportare la necessità di cessioni importanti. Barella, in questo contesto, potrebbe diventare uno dei sacrifici necessari per raggiungere questi obiettivi finanziari.

Nicolò Barella è considerato uno dei migliori centrocampisti della Serie A e il suo valore è cresciuto notevolmente nelle ultime stagioni. Il Real Madrid, alla ricerca di un sostituto per Toni Kroos, in procinto di ritirarsi, vede in Barella il candidato ideale per prendere il posto del tedesco. L'Inter valuta il suo gioiello intorno ai 120 milioni di euro, una cifra che potrebbe mettere in difficoltà anche il club spagnolo, che ha recentemente speso una somma considerevole per l'acquisto probabile di Kylian Mbappé.

L'Inter senza Barella, nuovo assetto tattico

Nonostante le rassicurazioni di Oaktree riguardo alla stabilità del club, la possibile cessione di Barella rappresenterebbe un duro colpo per la squadra nerazzurra. La perdita di uno dei suoi giocatori chiave potrebbe indebolire la rosa e complicare i piani di rilancio sportivo. I tifosi dell'Inter sono in attesa di vedere le prossime mosse del nuovo proprietario, sperando che la vendita di Barella non sia necessaria e che il club possa mantenere un livello competitivo elevato anche nella nuova era targata Oaktree.

Se l'Inter decidesse di vendere Barella, potrebbe reinvestire la somma ottenuta per rafforzare il reparto offensivo, magari acquistando un attaccante di alto livello capace di aumentare la capacità realizzativa della squadra. Nel ruolo di Barella, potrebbe essere titolare Frattesi, un giocatore che ha già mostrato notevoli progressi sotto la guida tecnica di Inzaghi e che potrebbe continuare a crescere, se gli venisse data maggiore fiducia e responsabilità.

Il modulo di gioco rimarrebbe invariato, mantenendo il consueto 3-5-2 che ha caratterizzato l'Inter nelle ultime stagioni. Tuttavia, la squadra potrebbe risentire di una diminuzione della tecnica a centrocampo, dato che Barella è noto per la sua abilità nel controllo palla, nella visione di gioco e nei passaggi precisi, qualità che Frattesi dovrebbe ancora affinare per poter essere considerato allo stesso livello.