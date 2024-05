In attesa di conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League, la Juventus inizia a muoversi sul fronte Calciomercato con l'intenzione di puntellare la rosa per essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione. Il club bianconero vuole rinforzare la mediana ed osserva con grande interesse le prestazioni di Morten Frendrup, perno della mediana del Genoa.

Juve: non solo Gudmundsson, idea Frendrup per la mediana

Il centrocampista classe 2001 è uno dei fattori della grande stagione del Genoa ed ha dimostrato una grande crescita grazie al lavoro di Alberto Gilardino che lo ha reso un centrocampista totale, capace di difendere ma anche di offendere come dimostrano le tre reti siglate in questo campionato.

Stando alle ultime notizie di mercato la Juventus sta monitorando il profilo del mediano Frendrup e sarebbe pronta ad un'offensiva importante nella prossima sessione estiva di calciomercato.

In attesa di scoprire il futuro di Gudmundsson, il Genoa non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per intavolare una trattativa. Per abbassare la richiesta del club rossoblù, la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di alcuni giovani in prestito come Fabio Miretti, poco utilizzato nella seconda parte di stagione da Massimiliano Allegri.

Frendrup non è il solo centrocampista seguito dalla Juventus che guarda anche in Premier League ed in particolare in casa Arsenal.

Le voci sulle candidature di Jorginho, che potrebbe lasciare a parametro zero, e di Thomas Partey, già associato ai bianconeri in passato, non tramontano.

Juve, Vlahovic e Chiesa verso la permanenza

Oltre a puntellare l'organico con acquisti mirati e funzionali al progetto, la Juventus vuole trattenere i suoi pezzi da novanta.

In attesa di scoprire il futuro di Gleison Bremer che resta in cima alla lista dei desideri del Manchester United, la Vecchia Signora lavora ai rinnovi di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

L'esterno italiano sarebbe pronto a rinnovare per un'altra stagione con la maglia bianconera. L'obiettivo della Juve è quello di evitare interessi importanti come quello del Bayern Monaco che già in estate ha tentato di intavolare una trattativa per l'ex Fiorentina, ma soprattutto della Roma che ha in Daniele De Rossi un grande estimatore di Chiesa.

Discorso analogo per Dusan Vlahovic, finito nel mirino dell'Arsenal alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione. Nonostante l'interesse concreto dei Gunners, il numero nove dovrebbe restare alla Juventus pronta al rinnovo contrattuale. Il contratto di Vlahovic scade nel 2026, con il club bianconero che avrebbe tutte le intenzioni di provare a rinnovarlo già nel 2024 con un eventuale aumento di stipendio.

Juve, l'eventuale posizione di Frendrup

In attesa di scoprire il futuro di Massimiliano Allegri, ipotizziamo la posizione tattica di Morten Frendrup nel 3-5-2 del tecnico livornese.

Il centrocampista danese può essere il jolly della mediana bianconera, vista la sua duttilità e capacità tattica.

Infatti può ricoprire diversi ruoli come regista davanti alla difesa e mezz'ala, ma all'occorrenza anche esterno a tutta fascia come fatto in alcune partite con la maglia del Genoa di Gilardino.

In caso di passaggio alla difesa a quattro potrebbe svolgere il ruolo di diga davanti alla difesa in un eventuale 4-2-3-1. Insomma, un centrocampista di quantità ma anche qualità.