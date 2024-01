Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe valutando come rinforzi per gennaio uno tra Sandi Lovric, dell'Udinese e Morten Wetche Frendrup del Genoa. Inoltre il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli seguirebbe per la prossima estate anche Ademola Lookman dell'Atalanta.

Juventus, a gennaio potrebbe arrivare uno tra Lovric o Frendrup

La volontà del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe quella di regalare almeno un centrocampista a Massimiliano Allegri per la sessione di mercato invernale, il tutto anche se le scarse disponibilità economiche della società piemontese starebbero costringendo il dirigente toscano a vagliare nomi meno altisonanti del previsto.

Due di questi, secondo le ultime indiscrezioni della giornata, sarebbero Sandi Lovric e Morten Wetche Frendrup: per quanto concerne il primo, si tratta di un mediano classe '98 di origini austriache ma naturalizzato serbo; attualmente in forza all'Udinese dove ricopre il ruolo da titolare nel centrocampo di Gabriele Cioffi, vanta caratteristiche come corsa e capacità di inserimento, tutte peculiarità ricercate da Massimiliano Allegri. Simile è il profilo di Frendrup: 3 anni più giovane rispetto a Lovric e di nazionalità danese, Frendrup attualmente si trova nel Genoa di Alberto Gilardino, dove a soli 22 anni è riuscito ad imporsi tanto da divenire un elemento imprescindibile della formazione ligure.

Per entrambi dunque, si tratterebbe di un'operazione non semplice da portare in porto per la Juventus, vista la loro importanza nelle rispettive squadre e per entrambi, sarebbero necessari almeno 10 milioni di euro. Soldi che la società bianconera potrebbe ricavare dalla cessione di uno tra Iling-Junior e Miretti anche se di recente Giuntoli stesso ha evidenziato come il club punti molto sull'esterno inglese.

Juventus, Lookman dell'Atalanta avrebbe attratto le attenzioni del club bianconero

In estate e con una qualificazione Champions realisticamente messa in cassaforte, la Juventus potrebbe mirare ad obiettivi più costosi dei succitati elementi ed un nome che Giuntoli starebbe osservando sarebbe quello di Ademola Lookman.

L'esterno nigeriano dell'Atalanta, al suo secondo anno in Italia, avrebbe attratto l'attenzione dei bianconeri per la sua vena realizzativa, la sua rapidità e la sua capacità di saltare l'uomo, tutte caratteristiche che si sposerebbero a pennello con il modo di giocare impostato dal tecnico toscano Massimiliano Allegri. Dalle notizie che filtrano oggi, tra Juventus ed Atalanta non ci sarebbero stati ancora contatti concreti per Lookman, ma le cose potrebbero svilupparsi nel giro dei prossimi mesi.

La Dea valuta il nigeriano almeno 30 milioni di euro.

Come giocherebbe la Juventus con Frendrup o Lovric e Lookman

La Juventus, con l'eventuale innesto di uno tra Frendrup o Lovric a centrocampo e Lookman sull'esterno, potrebbe cambiare modulo di gioco, schierandosi con un 4-3-3 basato sulla spinta degli uomini sulle fasce.

Con il nigeriano a disposizione sulla destra e Chiesa sulla sinistra infatti, Massimiliano Allegri disporrebbe di due calciatori estremamente abili nella fase realizzativa e particolarmente ficcanti nell'1 contro 1. Il tutto senza considerare che l'anno prossimo rientrerà a Torino anche Matias Soulè, che potrebbe essere l'alternativa perfetta sulla destra proprio a Lookman.